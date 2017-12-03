Рожин: у России нет агрессивных планов против Европы /

С начала 2017года соединения Западного военного округа Российской Федерации существенно увеличили свой боевой потенциал, заявил журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов. С января округ получил более тысячи единиц современной техники. Кроме того, проведена масштабная работа по улучшению инфраструктуры.

Ранее, в октябре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял о том, что до конца года войска ЗВО получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники.

Увеличение военного потенциала на западных границах происходит вследствие наращивания присутствия контингентов США и НАТО в Восточной Европе, это касается Прибалтики, Польши Румынии, Болгарии, Чехии и других стран, отметил в беседе на радио Sputnik эксперт центра военно-политической журналистики РФ Борис Рожин.

"Естественно, Россия не может оставить эти угрозы без ответа, она реагирует, в том числе, и путем наращивания своих военных усилий на западных границах для обеспечения собственной обороноспособности. И естественно, у России нет каких-то агрессивных планов против Европы, которыми пытаются обосновать эти военные приготовления со стороны США и НАТО. Эти претензии в адрес России служат просто прикрытием", — говорит Рожин.

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Комментарий эксперта центра военно-политической журналистики РФ Бориса Рожина слушайте на радио Sputnik Беларусь.