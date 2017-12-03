Продлен мораторий на отстрел волков в Беловежской пуще

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Руководство Национального парка "Беловежская пуща" приняло решение о том, чтобы и на 2018 год продлить мораторий на отстрел волков, сообщает интернет-портал Общественного объединения "Ахова птушак Бацькаўшчыны".



© Sputnik / Ирина Петрович Охотничий инстинкт, или Хобби с элементами жестокости 23

Временный запрет отстрел на волков был введен в 2015 году. Да этого времени волков отстреливали в связи с их растущей численностью. На ряду с красношерстными лисицами и енотовидными собаками волки признаны наиболее активными переносчиками вируса бешенства и отнесены к категории вредных животных, охота на них разрешена круглый год.

В письме директор национального парка Александра Бурого в ответ на запрос защитников природы говорится, что "волк является обязательным компонентом экосистем Беловежской пущи". Также директор подчеркнул, что волки занимают важное положение в селекции копытных животных, лесовосстановительных процессах, снижении количества хищников — переносчиков эпизоотической заболеваний. По этим причинам продлен мораторий на отстрел серых хищников в пуще на следующий год.

В свою очередь координатор программ по Беловежской пуще Виктор Фенчук назвал данное решение руководства Нацпарка "взвешенной политикой" в вопросе охраны природы.

Как отметили ученые, волк относится к семейству псовых (Canidae). Это аборигенный европейский вид хищных зверей, в XIX — XX веках полностью истребленный в странах Европы. В настоящее время Беларусь по численности волка является лидирующей в Европе страной. На территории Беларуси с 1915 по 1997 годы наблюдалось четыре вспышки численности волка (в 20-х, 40-х, 70-х и 90-х года),тогда принимались решения о массовом отстреле хищников, которые угрожали поголовью копытных на территории страны.

Самый крупный экземпляр волка в послевоенные годы, весом 54 килограмма был добыт на территории Березинского заказника в 1952 году, с тех пор максимальный вес волка из добытых равен 53 кг, минимальный — 30 кг, Максимальный возраст волков в природе — 13-15, в неволе 16-20.

Численность обитающих в охотничьих угодьях Беларуси волков составляет 1500 особей, ежегодно убивается около 60% учтенных особей.