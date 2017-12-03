3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель грузовика, который сбил насмерть 11-летнюю девочку в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Водитель - 55-летний мужчина - задержан и водворен в изолятор временного содержания. "С подозреваемым работают следователи. В ходе расследования уголовного дела выясняются существенные обстоятельства - в том числе допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством, - сказала Марина Дранькова. - Специалисты центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз приступили к производству автотехнической экспертизы для исследования технического состояния грузовика, включая работоспособность и исправность тормозной системы".

Как сообщалось, авария произошла в Минске 2 декабря около 16.20 на оживленном участке проспекта Победителей. Группа людей пересекала пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, когда в нее въехал грузовой автомобиль ЗИЛ. По словам водителя, у грузовика отказали тормоза. В результате ДТП пострадали четыре человека, 11-летняя девочка скончалась на месте. Ее младшего брата и бабушку, а также двух взрослых госпитализировали. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

Управлением СК по городу Минску было возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-