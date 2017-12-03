|
Итоги Эстерсунда: триумф Скардино и неудача Домрачевой
03.12.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
В воскресенья, 3 декабря, белорусские биатлонистки завершили выступление на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Беларусь представляли Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Надежда Писарева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич.
Лучший результат показала Скардино,
Следующий этап КМ стартует 8 декабря в австрийском Хохфильцине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские биатлонистки на первом этапе КМ в Швеции смогли как порадовать своих болельщиков, так и огорчить. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие кадры с участием...
|
Архив (Разное)
Комментарии