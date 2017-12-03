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Итоги Эстерсунда: триумф Скардино и неудача Домрачевой

03.12.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В воскресенья, 3 декабря, белорусские биатлонистки завершили выступление на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Беларусь представляли Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Надежда Писарева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич.

Итоги Эстерсунда: триумф Скардино и неудача Домрачевой
© Фото: Андрей Иванов / "Биатлон online"
Этап КМ в Эстерсунде: Скардино заняла шестое место в пасьюте

Лучший результат показала Скардино, занявшая первое место в индивидуальной гонке. К слову, для 32-летней белоруски эта виктория стала первой в карьере. Худший — у Надежды Писаревой, которая пришла к финишу в "индивидуалке" только 94-й. Дарья Домрачева не смогла порадовать своих поклонников быстрыми скоростями и меткой стрельбой. В индивидуальной гонке она была 14-й, а в спринте и вовсе сошла с дистанции. Причины, по которым белоруска не завершила гонку, неизвестны. Из-за этого Домрачева не смогла принять участие в пасьюте. 

Следующий этап КМ стартует 8 декабря в австрийском Хохфильцине. 

 
 
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Белорусские биатлонистки на первом этапе КМ в Швеции смогли как порадовать своих болельщиков, так и огорчить. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие кадры с участием...

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