Итоги Эстерсунда: триумф Скардино и неудача Домрачевой

В воскресенья, 3 декабря, белорусские биатлонистки завершили выступление на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Беларусь представляли Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Надежда Писарева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич.

Лучший результат показала Скардино, занявшая первое место в индивидуальной гонке . К слову, для 32-летней белоруски эта виктория стала первой в карьере. Худший — у Надежды Писаревой, которая пришла к финишу в "индивидуалке" только 94-й. Дарья Домрачева не смогла порадовать своих поклонников быстрыми скоростями и меткой стрельбой. В индивидуальной гонке она была 14-й, а в спринте и вовсе сошла с дистанции . Причины, по которым белоруска не завершила гонку, неизвестны. Из-за этого Домрачева не смогла принять участие в пасьюте.

Следующий этап КМ стартует 8 декабря в австрийском Хохфильцине.