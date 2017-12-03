Миграция в России моложе, чем на Западе





Внутренняя миграция в России и в развитых странах Запада различается по возрастному профилю.

В России пики переездов приходятся на более молодой возраст, что связано с более ранним началом самостоятельной жизни, отметили исследователи НИУ ВШЭ, сообщает iq.hse.ru .

Почти половина всех переселений в России происходит в возрастном интервале 15-29 лет. Похожая картина и на Западе. Однако пики миграции в этих кейсах не совпадают.

В России кульминация внутрирегиональной миграции связана с 15-19 годами, а межрегиональной – с 15-24 годами. В западных странах «пик сдвинут примерно на пять лет к более старшим возрастам», пишут демографы.

Миграционная активность в России спадает к 25-29 годам. Во многих развитых странах интенсивность переездов в возрастах 20-24 года и 25-29 почти одинакова (эффект плато).

«Молодость» российской миграции исследователи объясняют более ранним взрослением по сравнению с западными странами.

Молодые люди в России покидают родительский дом и едут за высшим образованием в другие города уже в 17-18 лет. А если речь о техникуме или колледже – то в 15-16 лет. Главные жизненные события – завершение образования, создание семьи, рождение детей – тоже происходят в России в среднем в более ранних возрастах, чем на Западе.

Смещение этих событий к зрелым возрастам, которое происходит уже сейчас, приведет к сдвигу («старению») миграционной активности, заключают исследователи.