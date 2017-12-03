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Валерий Рейнгольд: прогноз к Чемпионату мира по футболу 2018

03.12.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Знаменитый футболист Валерий Рейнгольд в беседе на радио Sputnik перечислил группу команд, к которой будет приковано особое внимание футбольных болельщиков во время ЧМ-2018.

Валерий Рейнгольд: прогноз к Чемпионату мира по футболу 2018
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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"Это немцы, испанцы и Франция из европейских команд. Из Латинской Америки это Бразилия и Аргентина. И, может быть, я ошибаюсь, но очень приличная команда — это Хорватия. Такая примерно расстановка сил сейчас", — сказал Рейнгольд.

По мнению собеседника Sputnik, перечисленные команды могут не только дойти до полуфинальной стадии турнира, но и серьезно побороться выход в финал и победу в мировом первенстве.

"На первенстве мира не надо ждать каких-то сюрпризов. Все готовы играть друг с другом. У них все рассчитано, все команды ждут этого соревнования, и каждая по-хорошему хочет выстрелить. Все пытаются занять высокое место, и чем дальше продвинутся, тем больше славы и почета получат у себя в стране", — резюмировал Рейнгольд.

Комментарий экс-форварда футбольного клуба  "Спартак", мастера спорта СССР, футбольного эксперта Валерия Рейнгольда слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Экс-форвард футбольного клуба "Спартак", мастер спорта СССР, футбольный эксперт Валерий Рейнгольд озвучил Sputnik свой прогноз, какие сборные ярче других проявят себя...

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