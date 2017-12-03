Журналист из Казахастана умер в Минске в свой день рождения

Известный в Казахстане журналист Геннадий Бендицкий умер в воскресенье в минской больнице в результате продолжительной болезни. Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев считает смерть журналиста большой утратой для всего журналистского сообщества Казахстана.



© Sputnik/ Серикжан Ковланбаев Известный казахстанский журналист Бендицкий умер в Минске

"Геннадий был, пожалуй, единственным журналистом в Казахстане, который занимался самым опасным жанром — журналистское расследование", — сказал посол в интервью Sputnik в воскресенье.

Глава казахстанской дипмиссии приехал в одну из гостиниц Минска, чтобы поддержать вдову журналиста Анну, которая практически все время болезни находилась в белорусской столице.

Посол также отметил, что для него лично смерть журналиста является потерей, так как в прошлом он был министром информации Казахстана. "Я помню его сильнейшие материалы, всегда поражался его смелости",- сказал глава дипмисси.

В свою очередь Анна рассказала, что смерть ее мужа стала для всех неожиданностью. "Он поехал в Минск на обследование. Выяснилось, что уже поздно что-то делать. Они ничего не знал. Он к врачам не обращался. Ходил по грани и писал по грани. До самого последнего", — сказала женщина.

По данным посольства, смерть журналиста наступила в воскресенье рано утором. Сегодня ему исполнилось 47 лет.