Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Эстерсунде, лучший из белорусов занял 46-е место

Француз Мартен Фуркад 3 декабря выиграл гонку преследования на 12,5 км с 4 огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Лучший из белорусов Максим Воробей занял 46-е место.

Мартен Фуркад, по итогам спринта стартовавший со 2-й позиции, допустил всего 1 промах (на первом рубеже) и показал результат 30 минут 12,2 секунды.

Вторым финишировал словенский биатлонист Яков Фак, вернувшийся в биатлон после длительного перерыва, связанного с болезнью. С 2 промахами он отстал от победителя на 40,8 секунды. По сравнению со спринтом он поднялся на 8 позиций. До Эстерсунда Яков Фак не выступал в Кубке мира с февраля.

Третье место занял француз Квентен Фийон-Майе, с 2 промахами уступивший победителю 42,1 секунды. Накануне в спринте он был 12-м.

А вот норвежец Тарьей Бё, накануне победивший в спринте, в гонке преследования с 6 штрафными кругами занял только 19-е место (+1.49,5).

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Максим Воробей. Он стартовал с 60-й позиции и поднялся на итоговое 46-е место, допустив 4 промаха и отстав от победителя на 3 минуты 27,4 секунды. Белорус Роман Елетнов по итогам спринта стартовал 33-м, но не сумел улучшить результат, и с 9 промахами финишировал 53-м (+4.34,4) среди 60 участников.