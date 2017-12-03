



Белорусы оказались весьма разносторонними в своих футбольных предпочтениях.

Как сообщили " Ежедневник у" в Parimatch.by , только БАТЭ входит в ТОП-10 команд, на которые делают ставки любители спорта в Беларуси. Остальные места распределили между собой заграничные гранды.

Безусловным лидером в Беларуси,по общему количеству и максимальной сумме прогнозов, стал испанский «Реал Мадрид». Постоянный конкурент «королевского клуба» - каталонская «Барселона», расположилась только на пятом месте.

Второе место по количеству ставок у английского клуба «Манчестер Юнайтед», а вот по сумме ставок «серебро» у итальянского «Ювентуса».

В Топ-10 футбольных команд, на которые белорусы чаще всего делают ставки, оказались два российских клуба – ЦСКА и «Спартак Москва», и ни одного белорусского. А вот по сумме ставок БАТЭ обогнал как московский «Спартак», так и ЦСКА, поднявшись на седьмое место в рейтинге.

Примечательно, что белорусские болельщики преимущественно ставят на клубы, тогда как игры национальных сборных их интересуют в значительно меньшей степени. К тому же поддержка российских клубов говорит об исторически сложившемся интересе болельщиков к Российской футбольной премьер-лиге.