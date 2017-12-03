Акционеры белорусской сети магазинов Mart Inn и ОМА вновь вошли в Топ-10 самых богатых людей Литвы





С 2015 года состояние акционера белорусской сети VP grupe Mart Inn Миндаугаса Марцинкявичюса выросло со 195 млн евро до 230 млн евро.

Журнал Top на минувшей неделе в очередной раз составил список самых богатых людей Литвы. Данный список составляется с 2015 года, но его лидер остается неизменным. Это основной акционер группы Vilniaus prekyba Нериюс Нумавичюс. Его имущество в 2017 году оценивается в 1,4 млрд. евро, (в 2015 году - в 1,3 млрд евро).

На втором месте на втором месте в рейтинге находится президент концерна MG Baltic Дарюс Моцкус, чье имущество оценивается в 740 млн евро (в 2015 году - 245 млн евро).

На третьей позиции - основной акционер логистической компании GirtekaLogistics Миндаугас Райла, владеющий имуществом на сумму в 510 млн евро (в 2015 году - 160 млн евро).

Акционер Vilniaus prekyba и белорусской сети супермаркетов Mart Inn Миндаугас Марцинкявичюс по данным Тор имеет имущество в 230 млн евро (в 2015 году - 195 млн евро). Отметим, что если Миндаугас Марцинкявичюс в 2015 году занимал 6 место рейтинга, то в 2017 году - 7 место.

Кстати, на 6-м месте в рейтинге 2017 года оказался создатель Kesko Senukai и владелец контрольного пакета сети белорусских строительных гипермаркетов ОМА Аугустинас Ракаускас. Его состояние оценивается в 240 млн евро. В 2015 году в Топ-10 самых богатых людей Литвы он отсутствовал.