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Акционеры белорусской сети магазинов Mart Inn и ОМА вновь вошли в Топ-10 самых богатых людей Литвы

03.12.2017 23:10 — Разное | Ежедневник  
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Акционеры белорусской сети магазинов Mart Inn и ОМА вновь вошли в Топ-10 самых богатых людей Литвы

С 2015 года состояние акционера белорусской сети VP grupe Mart Inn Миндаугаса Марцинкявичюса выросло со 195 млн евро до 230 млн евро.

Журнал Top на минувшей неделе в очередной раз составил список самых богатых людей Литвы. Данный список составляется с 2015 года, но его лидер остается неизменным. Это основной акционер группы Vilniaus prekyba Нериюс Нумавичюс. Его имущество в 2017 году оценивается в 1,4 млрд. евро, (в 2015 году - в 1,3 млрд евро).

На втором месте на втором месте в рейтинге находится президент концерна MG Baltic Дарюс Моцкус, чье имущество оценивается в 740 млн евро (в 2015 году - 245 млн евро). 

На третьей позиции - основной акционер логистической компании GirtekaLogistics Миндаугас Райла, владеющий имуществом на сумму в 510 млн евро (в 2015 году - 160 млн евро).

Акционер Vilniaus prekyba и белорусской сети супермаркетов Mart Inn  Миндаугас Марцинкявичюс по данным Тор имеет имущество в 230 млн евро (в 2015 году - 195 млн евро). Отметим, что если Миндаугас Марцинкявичюс в 2015 году занимал 6 место рейтинга, то в 2017 году - 7 место. 

Кстати, на 6-м месте в рейтинге 2017 года оказался создатель Kesko Senukai и владелец контрольного пакета сети белорусских строительных гипермаркетов ОМА Аугустинас Ракаускас. Его состояние оценивается в 240 млн евро. В 2015 году в Топ-10 самых богатых людей Литвы он отсутствовал.   

 
 
Ссылка на источник 80
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С 2015 года состояние акционера белорусской сети VP grupe Mart Inn Миндаугаса Марцинкявичюса выросло со 195 млн евро до 230 млн евро.

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