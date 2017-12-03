Водитель, бивший насмерть девочку, задержан

Водитель грузовика, наехавшего на людей 2 декабря возле ТЦ «Замок» в Минске, задержан, его допрашивают, ищут также свидетелей и проводят автотехническую экспертизу.

Напомним, 2 декабря возле торгового центра «Замок» в Минске в 16-20 произошло жуткое ДТП: грузовик ЗИЛ наехал на пешеходов, переходящих дорогу на зеленый свет. В результате погибла 11-летняя девочка и 4 человека пострадали от шока и травм.

55-летний водитель был проверен на присутствие алкоголя в крови, он был трезв. По его словам, что у машины отказали тормоза.

По информации мужчина находится в камере временного содержания, с ним работают следователи.

В настоящее время специалисты судебной экспертизы устанавливают техническое состояние автомобиля, в том числе тормозной системы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК Беларуси.