ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Православные 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

03.12.2017 22:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуют ежегодно 4 декабря, это один из двунадесятых праздников, он является непереходящим.

Именно в этот день праведные Иоаким и Анна исполнили обет, данный Господу, приведя свою дочь в храм на служению Всевышнему. Предание гласит, что когда родители привели Марию к стенам храма, Богородица с легкостью без посторонней помощи поднялась по крутым ступеням, где ее для благословления ждал первосвященник. По некоторым источникам, этим человеком был святой Захария — в будущем отец пророка Иоанна Предтечи.

С 4 декабря Дева Мария жила при храме до 12 лет, пока не была обручена с Иосифом.

История праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

В соответствии церковному Преданию, этот праздник был известен уже в первые века христианства. Еще Равноапостольная императрица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Однако широкое распространение праздник получил лишь в IX веке.

Что можно есть на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник приходится на Рождественский пост, в этот день можно есть рыбу.

Иконы Введения во храм Пресвятой Богородицы

Иконы, посвященные событиям Введения во храм Пресвятой Богородицы выглядят следующим образом: Матерь Божья находится в центре композиции, на ней традиционная одежда замужних женщин. Рядом стоят святые праведные Иоаким и Анна.

Подробная история праздника >> 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В это день верующие христиане вспоминают о том, как святые Анна и Иаоким привели трехлетнюю Деву Марию в Храм Иерусалима.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель, бивший насмерть девочку, задержан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика