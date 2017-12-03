Православные 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуют ежегодно 4 декабря, это один из двунадесятых праздников, он является непереходящим.

Именно в этот день праведные Иоаким и Анна исполнили обет, данный Господу, приведя свою дочь в храм на служению Всевышнему. Предание гласит, что когда родители привели Марию к стенам храма, Богородица с легкостью без посторонней помощи поднялась по крутым ступеням, где ее для благословления ждал первосвященник. По некоторым источникам, этим человеком был святой Захария — в будущем отец пророка Иоанна Предтечи.

С 4 декабря Дева Мария жила при храме до 12 лет, пока не была обручена с Иосифом.

История праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

В соответствии церковному Преданию, этот праздник был известен уже в первые века христианства. Еще Равноапостольная императрица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Однако широкое распространение праздник получил лишь в IX веке.

Что можно есть на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник приходится на Рождественский пост, в этот день можно есть рыбу.

Иконы Введения во храм Пресвятой Богородицы

Иконы, посвященные событиям Введения во храм Пресвятой Богородицы выглядят следующим образом: Матерь Божья находится в центре композиции, на ней традиционная одежда замужних женщин. Рядом стоят святые праведные Иоаким и Анна.

Подробная история праздника >>