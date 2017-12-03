Домрачева рассказала о семейном счастье и оценила свой уровень знания норвежского

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ порассуждала о том, что необходимо для того, чтобы на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане повторить успех успех Сочи-2014, заявила о том, что вряд ли отправится на Игры-2022 в Китай в качестве спортсменки, а также поделилась радостью от семейного счастья и оценила свой уровень знания норвежского.



Фото: instagram.com/dadofun

— Каких результатов ждать на этапах Кубка мира? Я предпочитаю не разглагольствовать о них и стараться показать делом, на что подготовилась, — отмечает лидер белорусской команды.

Дарья Домрачева неохотно говорит о планах на сезон, но не скрывает, что для того, чтобы повторить сочинский триумф 2014 года, в Пхенчхане должно сойтись очень многое.

— Надо реализовать все свои способности. В том числе и горнолыжные. Потому что там достаточно опасные спуски, нам приходилось выступать там два или три раза. Каждый год трасса немного менялась, но сложность остается. Будем сражаться!

Вероятно, предстоящая Олимпиада-2018 станет для Домрачевой последней.

— Я не думаю, что поеду на Олимпиаду-2022 в Китай в качестве спортсменки. Меня не тяготит груз золотых олимпийских медалей. Как и раньше, я чувствую жажду борьбы, соревнований. В биатлоне соперниц много, каждая из первой тридцатки общего зачета Кубка мира может бороться за пьедестал. Поэтому вижу смысл концентрироваться на своей работе.

Видео: Телеканал ОНТ

Если в работе ногами Домрачева одна из лучших в мире, то на стрельбище нередко возникают проблемы. Что чувствует биатлонист, когда не закрывает последнюю 20-ю мишень?

— Это чувство можно выразить множеством ярких слов, которые будут не для эфира. Это, конечно, ощущение досады и злости на себя, — признается спортсменка.

В июне 2016 года Дарья Домрачева вышла замуж за Короля биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена. На двоих у семьи 11 золотых олимпийских медалей. А 1 октября прошлого года у них родилась дочь Ксения.

— Сейчас мои знания норвежского на уровне может не однолетнего ребенка, но 2−3-летнего. Читаем детские сказки на норвежском.

Какая я мама? Ну, конечно, любящая. Стараюсь, чтобы моя дочка чувствовала любовь вокруг и рядом, заботу и, самое главное — понимание.

По светящимся глазам Уле-Эйнара можно все понять, увидеть. Могу сказать, что он очень счастлив от того, что в его жизни сейчас появилось это маленькое чудо. Это ни с чем не сравнимо.

Сама я с радостью пообщаюсь с девчонками, у которых тоже есть малыши. В том числе и с биатлонистками, которые стали мамами. Над какими-то моментами можно посмеяться вместе, что-то обсудить, посоветоваться.

Уле-Эйнар Бьорндален, конечно, легенда биатлона. Легенда ли Дарья Домрачева? Это не мне уже судить, — отмечает Домрачева.

На первом этапе Кубка мира Дарья Домрачева, накануне сезона прошедшая высокогорный сбор в Италии, выступила в смешанной эстафете (11-е место в составе сборной Беларуси), в индивидуальной гонке (14-е место) и спринте (сошла с дистанции после двух огневых рубежей, допустив 4 промаха).

В общем зачете Кубка мира-2017/18 Дарья Домрачева занимает пока 33-е место. Выше среди всех белорусских биатлонисток расположилась Надежда Скардино (3-е место), одержавшая в Эстерсунде победу в индивидуальной гонке.