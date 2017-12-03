Английский футбольный клуб «Халл Сити», выступающий во втором по значимости дивизионе страны — Чемпионшипе, объявил о расторжении контракта с главным тренером россиянином Леонидом Слуцким. Согласно заявлению на официальном сайте команды, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.





По словам вице-президента «Халла» Эхаба Аллама, поводом для ухода Слуцкого стало отсутствие положительных результатов. К настоящему моменту команда набрала 19 очков в 20 играх, выиграв при этом всего четыре матча и пропустив 37 голов.

«Леонид упорно трудился, а работать с ним было очень приятно. К сожалению, результаты не достигли того уровня, на который рассчитывали обе стороны, а потому соглашению было решено положить конец. Я бы хотел поблагодарить Леонида и Олега (Яровинский — стратегически директор клуба) и от всей души пожелать им удачи в будущем», — заявил Аллам.

Слуцкий также отозвался о своем времени в английской команде крайне положительно. «Я бы хотел поблагодарить всех, кто связан с „Халл Сити“, от игроков до персонала и, в особенности, болельщиков. Я очень горд тем, что пережил этот опыт. Это было сложное, но очень интересное время. „Халл Сити“ навсегда останется в моем сердце и я желаю этой команде всего самого лучшего», — отметил российский тренер.

О готовности покинуть команду Слуцкий говорил еще в конце октября, когда его «Халл Сити» потерпел очередное поражение в Чемпионшипе. «В такой ситуации я приму любое решение руководства, ведь 15 туров — достаточный срок для принятия решения. Наибольшее давление исходит от меня самого, я всегда провожу анализ ситуации, и мой нынешний уровень меня не устраивает. Если руководство позволит мне продолжить работу, я буду продолжать стараться изменить ситуацию к лучшему», — заявил россиянин.

Напомним, бывший тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА возглавил «Халл Сити» в июне, став первым российским тренером в Англии.