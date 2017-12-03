Белорусский бизнес пока не готов к саморегулированию





Обсуждая перспективы саморегулирования в Беларуси, эксперты пришли к мнению, что система саморегулирования в ближайшей перспективе у нас не имплементируема.

Подписанный президентом декрет «О развитии предпринимательства» дает зеленый свет развитию саморегулирования в Беларуси. Идея в том, чтобы дать возможность бизнесу самостоятельно разрабатывать внутриотраслевые стандарты и правила, а в перспективе – и передать часть государственных функций по регулированию рынка.

В ходе презентации исследования «Саморегулирование бизнеса на примере рекламной деятельности: от декларации к реализации» административный директор дискуссионно-аналитического сообщества «Либеральный клуб» Никита Беляев заявил о том, что для успешного воплощения саморегулирования в Беларуси нужно учитывать всю проблематику вопросов, связанных с этим процессом. Так, в частности, в нашей стране искажено само понимание саморегулирования, не изучен вопрос готовности отраслей бизнеса к этому процессу, законодательством не предусмотрена процедура инициации саморегулирования со стороны бизнеса, кроме того, не проработан ряд иных вопросов.

Было отмечено, что в связи со всеми данными обстоятельствами в Беларуси можно говорить лишь о директивном методе инициации саморегулирования.

В своих рекомендациях Николай Беляев отметил, что в качестве базового принципа реализации саморегулирования лучше всего использовать отраслевой подход, отказавшись при этом от рамочного подхода ввиду его неэффективности. Также он подчеркнул важность проведения исследования отраслей бизнеса на предмет их готовности к саморегулированию.

Все привыкли, что все регулирует государство

При этом эксперты очень скептически отнеслись к успешной реализации системы саморегулирования бизнеса в Беларуси в ближайшее время. На их взгляд, в краткосрочной перспективе она вряд ли у нас имплементируема.

Так, на взгляд исполнительного директора Ассоциации рекламных организаций (АРО) Игоря Самкина, белорусское общество (а это и обычные граждане, и сам бизнес), уже привыкло к тому, что государство все регулирует, все регламентирует.

«Нужно понимать, что саморегулирование это не один, это вместе, это большинство. Но с середины 90-х годов бизнес столько раз били по рукам и отучали от саморегулирования, а также говорили, что только государство будет определять правила игры, что бизнес уже как раз и отучился от этого. Поэтому готовность бизнеса даже просто объединяться я сегодня не вижу», – заметила в свою очередь и директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич.

Кроме того, полагает Игорь Самкин, государство сегодня не готово отдать свои полномочия, ну а бизнес при этом не готов взять на себя эти обязательства.

При этом депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Бороденя заметил, что государство сегодня как раз то и не прочь переложить часть государственных функций, да бизнес не хочет их брать.

«Мы провели очень серьезную реформу госаппарата. С нашим белорусским подходом, мы как обычно резанули на 30% и успокоились. Но речь идет об очень серьезном пересмотре функций. Сегодня чиновники выполняют различные функции зачастую не потому, что очень этого хотят, а потому, что просто больше некому. Поэтому нужно отметить, что государство сегодня и радо бы передать какие-то полномочия, да бизнес не очень-то готов их взять», – сказал он.

Бизнес пока говорит только «хочу»

То, что белорусский бизнес пока не готов к саморегулированию, уверена и Жанна Тарасевич.

«Да, мы видим, государство уже говорит: давайте будем реализовывать принцип саморегулирования. Но, на мой взгляд, в вопросе построения саморегулирования наш бизнес должен пройти несколько этапов, – отметила представитель бизнес-союза. – Если сказать простыми словами, вначале бизнес-сообщество должно сказать «хочу», потом проанализировать «могу ли?», затем «готов» и только потом «делаю». Если не будет наличия этих четырех этапов, то саморегулирование в Беларуси не пройдет, это мое мнение. Пока же бизнес только говорит «хочу».

При этом Валерий Бороденя считает, что самоорганизоваться бизнес заставит сама жизнь: «И не со стороны государства это придет, а со стороны потребителя. Объективные изменения, происходящие на рынке, заставят бизнес объединяться, создавать саморегулирующие организации. Предприниматели через какое-то время все равно придут к чиновникам и скажут: дайте нам, мы готовы, а государство скажет: забирайте».

Также в ходе обсуждения проблемных точек и нюансов практической реализации саморегулирования эксперты, говоря о создании саморегулируемых организаций, завили, что они должны по возможности быть независимы как от государства, так и от бизнеса. Кроме этого должны быть созданы специальные институты, которые будут разрешать спорные вопросы. Также, по мнению экспертов, один из важных вопросов при внедрении данной системы состоит в том: кем и за чей счет все это будет внедряться.