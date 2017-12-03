Вы уже видели, что квартиры в историческом центре Могилева не в почете . А еще мы показывали, в каких домах мечтают жить горожане . А теперь посмотрите топ-5 самых дорогих квартир Могилева . И если вы ожидаете увидеть позолоту, лепнину и стразы Сваровски, то вас ждет разочарование. Зато вас точно поразят размеры некоторых квартир и их стоимость!

Две застекленных лоджии, электроплита





















































Самая дешевая из пятерки самых дорогих — двухкомнатная квартира на 5 этаже кирпичной 10-этажки на улице Турова. За жилье общей площадью 88,1 кв. м просят 190 тыс. рублей. Это 2156 руб. за «квадрат».

В квартире — две застекленные лоджии, ламинат, входная металлическая дверь и из массива дерева — межкомнатные. Есть сигнализация и электроплита.

Двушка для «властелина города»





























14-этажную «панельку» на берегу Днепра в микрорайоне Юбилейный позиционируют как дом повышенной комфортности. А за «двушку» площадью 73 кв. м на верхнем этаже просят 200 тыс. рублей. Выходит 2958 руб. за «квадрат».

Упор продавец делает на вид из окна: «Противоположная сторона Днепра открывается «как на ладони», давая возможность почувствовать себя «властелином города», — указано в объявлении.

Квартира оборудована охранной сигнализацией, видеодомофоном с wi-fi, интегрированным с Android или iOS, системой теплых полов. Есть встроенная акустика — даже в ванной, и бойлер. Покупателю обещают в подарок кухню по индивидуальному дизайну.

Двухуровневая квартира «для VIP» в центре

















Трехкомнатную двухуровневую квартиру общей площадью 143,7 кв. м в центре Могилева — в переулке Тани Карпинской — позиционируют как жилье «для VIP». Цена соответствующая — 2088 руб. за «квадрат». Общая стоимость — 300 тыс. рублей.

Шестиэтажку из красного кирпича продавец квартиры называет "элитной". В квартире есть две лоджии, два санузла на каждом этаже (4 и 5 этажи). Кухня и столовая совмещены, есть отдельный кабинет.

Продается с гаражом во дворе.

«Трешка» с тремя лоджиями, итальянскими сантехникой и мебелью























Жилье находится в доме на пересечении улицы Пионерской и Пожарного переулка. За приватизированную 3-комнатную квартиру общей площадью 139 кв. м просят 580 тыс. рублей. Выходит 4172 руб. за «квадрат». Продавец заявляет о дорогом и качественном ремонте с дверьми из массива, паркетом на полу, итальянскими плиткой и сантехникой. Санузла в квартире два. Лоджии — три. И есть система теплого пола.

В комплекте покупатель получит встроенную кухню с бытовой техникой и столешницей из искусственного мрамора. А также светильники ручной работы и эксклюзивные дизайнерские шторы.

8-комнатная квартира с зимним садом и четырьмя санузлами





Самая дорогая — 8-комнатная трехуровневая квартира в кирпичном доме в центре города недалеко от набережной реки Дубровенка. Квартира общей площадью 243,5 кв. метров находится в доме, разделенном на две семьи, на переулке Республиканском.

В дополнительном описании указано, что это «квартира для VIP». Оно и понятно: кому, как ни VIP, нужны 4 санузла, зимний сад на 50 «квадратов» и такого же размера гараж с автоматическими воротами. А еще — сауна, бассейн, бильярдная. Этажи связывает резная дубовая лестница.





За эту квартиру просят 660 тыс. рублей с возможностью торга. Цена за «квадрат» — 2710 рублей.