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Костевич: Средняя зарплата в бюджетной сфере в 2018 году составит не менее 700 рублей
Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич назвала уровень заработных плат в бюджетной сфере в 2018 году при консервативном и оптимистичном прогнозах. Об этом она рассказала в эфире телеканала
«На 2018 год тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере. Планируется выйти в среднем при консервативном сценарии на 700 рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост, то, я думаю, 760 рублей в среднем в бюджетной сфере мы сможем обеспечить», — сказала Ирина Костевич.
Министр также уточнила,
Кроме этого, отметила министр, декабрьское повышение зарплат бюджетников «немножко затрагивает учителей и врачей».
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Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич назвала уровень заработных плат в бюджетной сфере в 2018 году при консервативном и оптимистичном...
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