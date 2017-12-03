Костевич: Средняя зарплата в бюджетной сфере в 2018 году составит не менее 700 рублей

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич назвала уровень заработных плат в бюджетной сфере в 2018 году при консервативном и оптимистичном прогнозах. Об этом она рассказала в эфире телеканала ОНТ .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«На 2018 год тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере. Планируется выйти в среднем при консервативном сценарии на 700 рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост, то, я думаю, 760 рублей в среднем в бюджетной сфере мы сможем обеспечить», — сказала Ирина Костевич.

Министр также уточнила, кому из бюджетников и насколько была повышена зарплата с 1 декабря 2017 года — в среднем она была повышена на 7%. По словам Костевич, повышение зарплат коснулось 750 тысяч бюджетников: в сфере культуры — библиотекарям, экскурсоводам, руководителям кружков, в социальной сфере — няням и сиделкам, социальных работников, в образовании в рамках соответствующих разрядов — помощников воспитателей, воспитателей.

Кроме этого, отметила министр, декабрьское повышение зарплат бюджетников «немножко затрагивает учителей и врачей».