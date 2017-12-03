Белорусская биатлонистка Надежда Скардино в интервью пресс-службе БФБ подвела итоги выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В ней Надежда, стартовавшая под 12-м номером по итогам спринта, смогла подняться на 6 позиций и финишировать шестой.



Надежда Скардино. Фото: biathlon.by

— Когда стартуешь в начале, обгонять кого-то сложнее, потому что в этой группе сильные соперники. Выходя на дистанцию после стрельбы, я зацепилась за палку и упала, но собралась и поехала дальше.

Четыре «нуля» на огневых рубежах, конечно, радуют — долго выцеливала, но оно того стоило. К тому же мы выступали в сложных погодных условиях: на пристрелке ветер был очень сильный, во время гонки он утих, но тем не менее был, поэтому приходилось делать поправки и реагировать на условия.

У меня и раньше были успешные гонки преследования — в Антхольце и Поклюке, когда удавалось попасть в число призеров, но сегодняшнее шестое место — тоже хорошо. Конечно, я рада — для меня это безумно хорошее начало сезона. И я очень надеюсь, что все это продолжится. Хочу сказать спасибо нашим сервисменам — лыжи были просто супер, — сказала Надежда Скардино, по итогам первого этапа Кубка мира в Эстерсунде занимающая 3-е место в общем зачете вслед за француженкой Жюстин Бреза и Дениз Херрман из Германии.