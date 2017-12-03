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Кредитный бум: с января банки одолжили белорусам миллиард рублей на покупки
Белорусы сейчас должны банкам 2,72 миллиарда рублей в виде потребительских кредитов. Это рекордная сумма. При этом, как следует из
Всего граждане должны банкам 8,5 миллиарда рублей. Получается, каждый третий рубль идет на какие-то покупки или какие-то повседневные расходы (например, ремонт или поездки).
Потребительское кредитование сейчас демонстрирует рекордные темпы. Только за октябрь задолженность белорусов по потребительским кредитам выросла на 160 миллионов рублей. Для сравнения: в октябре объем выданных кредитов «на покупки» увеличился на 131 миллион рублей. А с начала года этот показатель вырос на 996 миллионов рублей.
Как и всегда, почти половина объема выданных кредитов приходится на Минск и Минскую область. Также в тройке лидеров Гомельская область.
Еще месяц назад, некоторые коммерческие банки,
Стоит отметить, что на плохую задолженность банки не жалуются. Белорусы исправно платят по своим долгам. Проблемная задолженность, по статистике Нацбанка, на 1 ноября 2017 года составила 1,1% от всего кредитного портфеля банков.
Однако, у роста потребительского кредитования есть и минусы. Часть товаров, которые граждане покупают в кредит, импортного производства. А это, как
В банках же отмечают, что интерес к потребительскому кредитованию среди населения продолжает усиливаться. Например, на прошлой неделе сразу два банка
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Задолженность физлиц по потребительским кредитам составила рекордные 2,72 миллиарда рублей.
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