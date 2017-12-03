AUTO.TUT.BY отправился в ночной рейд с экипажем ГАИ Минского района: нетрезвые водители, животные на дороге и мелкие аварии на заправках и невидимые пешеходы на неосвещенных дорогах - вот неполный список того, с чем приходится иметь дело гаишникам по-ночам. Поехали!





В ночь с пятницы на субботу, после 23.00, выезжаем с «базы» с инспекторами ДПС Андреем Бондариком и Евгением Шидловским. В это время за порядком на дорогах Минского района следят четыре экипажа ГАИ. Милиционеры отмечают, что предугадать, какая будет смена — спокойная или нет, заранее почти невозможно.

— Как правило, ночные смены будней проходят тише, чем в выходные — оно и понятно, люди перед выходом на работу спят, поэтому автомобилей и пешеходов на улице практически нет. Хотя, вчера, в первую зимнюю ночь, всю ночь шел снег и ДТП было очень много, поэтому с одного оформления аварии мы сразу же выезжали на второе, — рассказывает по пути Андрей Бондарик. — А вот с пятницы по воскресенье работы ночью у много почти всегда — люди отдыхают, потом возвращаются домой: кто пешком, кто на авто. Кто-то из них может не соблюдать ПДД, вот это мы и пресекаем.

Первый вызов поступил инспекторам сразу же, после того, как оперативная машина отъехала от здания ГАИ.

— Поедем на АЗС в Колядичи: там водитель заправлялся топливом, а потом не вынял шланг из бака, в результате вырвал пистолет топливо-раздаточной колонки, — пояснил инспектор. — Такие происшествия происходят почти каждый день. Все это из-за банальной спешки.





На месте выяснилось, что водитель, повредивший шланг уехал с места происшествия, а пистолет оператор АЗС нашел в 50 метрах от колонки. По видеокамерам быстро определили какое авто причастно к этой аварии и инспекторы по регистрационному номеру начали разыскивать нарушителя.





Обычно такие случаи ГАИ оформляет за полчаса. Но из-за того, что водитель скрылся, на это ушло значительно больше времени. Выяснилось, что авто числится за предприятием, а автомобилист, который был за рулем машины уже находится дома и спит. Впрочем, после звонка от сотрудников ГАИ через 20 минут он уже был на АЗС, но выглядел очень рассерженным.





— Это что ж, я буду сейчас до утра с вами сидеть и оформлять эти бумажки? И что, мне еще за этот шланг придется деньги выплачивать? — недовольно уточняет мужчина, а когда узнал, что за место оставления происшествия ему грозит крупный штраф или лишение водительских прав, сменил гнев на милость: — Ребята, я даже не заметил, как вырвал это шланг, честное слово. Никогда в жизни б не уехал с места.

— А если бы не уехали, то было бы вам предупреждение или штраф 0,5 базовых величин, — поясняет гаишник. — Но принимать решение о вашем наказании будет начальник ГАИ Минского района.





Два с половиной часа ушло на оформление этого мелкого происшествия, после чего оперативный дежурный передает экипажу новый вызов: возле деревни Хатежино по трассе ходит лошадь, требуется ее найти и убрать с дороги.

— О, про лошадь нам пару дней назад уже были сигналы из тех же краев. Там конюшня есть, видимо их лошади и гуляют по деревням.

Впрочем, отправляясь в Хатежино инспектор не верит, в то, что лошадь они найдут на том месте, где ее видели очевидцы, позвонившие в милицию: «Лошадь стоять на дороге и ждать нас не будет, побежит дальше, как и любое животное — дикое или домашнее».





Кстати, инспекторы рассказали, что в Минском районе случаи, когда дикие животные выбегают на дороги происходят довольно часто.

— Кажется, что столица рядом, какие могут быть дикие звери, а у нас они есть — лоси, косули, кабаны, зайцы и лисы. Есть даже несколько определенных мест, где звери выходят на дорогу — например, на трассе М6 Минск-Гродно, недалеко от деревни Горани. Даже на МКАД-2 животные бегают: сетка заградительная там не везде стоит.

Нередко водители сбивали животных. ГАИ отмечает, что в большинстве таких случаев автомобилисты не скрываются с места ДТП, а звонят в 102 и сообщают об этом.

— Не обязательно в такой аварии будет признан виновным водитель, мол, сбил лося, вот и плати теперь. Как и при любом ДТП, бывают случаи, что водитель не мог заметить это животное, поэтому и совершил наезд.

Оперативная машина минут 20 крутилась возле Хатежино — искали лошадь, но животное убежало.





На часах уже было около двух ночи, а новых сообщений по рации не приходило и экипаж ГАИ отправился объезжать населенные пункты района. Дороги деревень были пустыми — ни людей, ни машин. Недалеко от Заславля замечаем, как с АЗС выезжает одинокая BMW.

— Давай-ка проверим эту машину, — обращается к напарнику инспектор Андрей, а нам поясняет: — Странно, что в такое время машина приехала на заправку. А вдруг там выпивший водитель, который приехал в магазин при АЗС еще купить спиртное.





За рулем иномарки оказалась женщина. Ее состояние не вызвало опасений у милиционеров, а документы оказались в порядке, только вот авто эксплуатировалась без техосмотра.

— Смотрю, вы уже привлекались за техосмотр. Поэтому штраф будет на этот раз больше — 2 базовые величины или 46 рублей. А что ж техосмотр не проходите? На штрафы больше денег отдадите…





Гаишники рассказали, что сейчас водители нормально реагируют, если их останавливают для проверки документов, хотя раньше ситуация была немного другая.

— Еще около года назад было много активистов, которые при остановке их авто требовали пояснить им причину остановки, отказывались предъявлять документы. Люди не понимают, что мы можем их останавливать, если у нас есть подозрение, что они совершают административное правонарушение. Например, эксплуатируют авто без ТО или может управляют машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один подозрительный Opel инспекторы заметили на остановке автобуса возле деревни Новоселье: в салоне находилось несколько молодых людей, которые то и дело выбегали из машины, а потом садились в нее снова. Возле авто стояла пустая бутылка из-под пива.

— Иногда бывает, что в таких машинах сидит компания молодежи и употребляет спиртное, а потом пьяный водитель везет своих друзей к приключениям, — рассказывает милиционер.





В Opel оказались слегка подвыпившие молоденькие девушки и парень. А за рулем автомобиля — трезвый водитель. С документами было все в порядке, кроме того, что техосмотр на авто пройден не был. Владельца за это также неоднократно штрафовали, составили на него протокол и в этот раз.

— Ну и хорошо, что мои подозрения не оправдались. Приятно, когда такие молодые люди понимают, что если ты за рулем, то составить компанию в распитии алкоголя со своими друзьями нельзя, — говорит Андрей. — Помню, недавно было ДТП с пьяным 35-летним водителем новой KIA: машина на повороте дороги подскочила вверх на несколько метров, врезалась в дерево и еще несколько метров перевернулась в кювете. Мужчина остался жив, только бедро сломал. Оказалось, этот водитель был лишен прав за пьяное вождение и уже два раза привлекался к ответственности. Это нормальный человек?





Заговорив про пьяного бесправника, инспектор как будто притянул магнитом похожего автомобилиста: возле деревни Закаблуки в Mazda6 оказался водитель, лишенный прав управления автомобилем за пьяную езду, хотя в этот раз он был трезв

— Вы лучше напишите не про меня, а про то, что в Минском районе нет судебных исполнителей. У меня куча разных штрафов, в том числе и гаишных, которые я не плачу, — обратился к журналисту мужчина.

Мужчина работает директором фирмы и возвращался из Мозыря, не доехал до своего коттеджа он всего лишь пару десятков метров. С тем, что он снова в очередной раз нарушил ПДД автомобилист согласился, так же как и передать руль своего дорогого авто сотруднику ГАИ, чему AUTO.TUT.BY очень удивился.





— Ну, а что ж, нормальный человек, что вы думали, он убегать будет, — улыбнулся инспектор. — В Минском районе живут очень много известных и состоятельных людей — все они нормальные, вежливые и культурные люди. Хотя конечно, иногда мы встречаемся с угрозами в наш адрес, типа: «Ты знаешь кто я такой?» или «Все, ты здесь больше не работаешь». В основном такие фразы мы слышим от пьяных водителей и не обращаем на них внимания.

После четырех часов утра с даже с больших трасс исчезли автомобили.

— Все, сейчас уже до рассвета будет тишина, все разъехались по домам и спят, — констатирует инспектор. — Дежурство сегодня было на редкость тихое, а вы к нам под Новый год приезжайте — когда все люди празднуют, а нам в ГАИ не до веселья — в такие дни контроль за дорогами особый…