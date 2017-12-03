Почему женщины не любят гражданские браки: мнение

В последнее время, когда я слышу старую шутку: «В графе «семейное положение» всегда писал «безвыходное», хочется не столько улыбнуться, сколько задуматься. И задумываюсь я вот над чем.



Фото: econet.ru

Начну с примера: мужчина оформляет в банке документы. Чтобы ускорить процесс, операционистка сразу вносит данные в компьютер, громко зачитывая вопросы из анкеты: ФИО? Мужчина автоматически выдает: Сидоров Иван Иванович. Следующий вопрос:

— Дата рождения?

-18 февраля 1972 года. Гражданство?

— РБ.

— Семейное положение?

Мужчина молчит.

— Семейное положение?

Мужчина задумывается так, как будто его попросили в уме вычислить квадратный корень из 361. Операционистка, хихикая и привлекая внимание очереди, молчаливо застывшей у мужчины за спиной, спрашивает: «Мужчина, вы что, забыли, женаты вы или нет?!»

Моя подруга, которая стояла в той самой очереди, была невольной свидетельницей этой сцены унижения и рассказала мне про нее с пониманием и сочувствием. В отличие от молодой девочки-операционистки, люди постарше хорошо понимают, что дело не в феноменальной забывчивости. Просто иногда, действительно, очень трудно определить свой семейный статус по традиционной шкале «холост, женат, разведен». В условиях социальной мобильности мы получили такое количество приемлемых вариантов жизненного пути, что тот выбор семейного положения, который нам предлагается в стандартных анкетах, уже кажется тесным, как выпускной костюм.

В моем стареющем кругу общения, прошедшем дистанцию «поженились-обзавелись детьми-развелись» по одному и более раз, все больше людей, которые испытывают трудности при определении своего семейного положения. Чаще можно услышать нелепое «все сложно…», как будто в русском языке вдруг закончились подходящие слова.

Я сама последние лет пятнадцать путалась, когда речь заходила о неюридическом семейном статусе. Поначалу очень долго не могла оформить развод, поэтому смущалась, когда меня спрашивали: «Ты замужем?» Кольцо я не носила, но в паспорте штамп еще стоял. Потом я никак не могла определиться, я «разведена» или «не замужем». Потом у меня были продолжительные отношения с человеком, с которым мы по-семейному сблизились, но все разговоры о браке были из серии «мы-это-обсудим-когда-нибудь-не-сейчас». Я себя точно не ощущала single, но в анкете для оформления шенгенской визы другие варианты подходили мне еще меньше. Проблема была не в том, как заполнить анкету, а в том, как обозначить статус по отношению друг к другу в разговоре с посторонними людьми. Знаете, бывает, нужно заехать, например, в бухгалтерию и забрать какие-нибудь бумаги, и ты говоришь: «Я не могу подъехать к вам, можно, документы заберет мой ???» Он не муж. Не жених. Мой молодой человек? Бойфренд? Парень? Мы вроде бы уже не в том возрасте. Друг? Знакомый? Слишком нейтрально. В результате я бурчала что-то вроде: «Приедет человек от меня…» Я так поняла, что мой … тоже испытывал трудности. Один раз мы пришли в гости к его знакомым, и он пытался меня представить: «А это Елена, моя …» Пауза. Все застыли в ожидании. Что же он выберет из синонимов нашего великого языка? Девушка? Ну, вроде как уже старовата для девушки. Женщина? Как-то топорно звучит. Подруга? Знакомая? Всем понятно, что я обижусь. Невеста? Это неправда. Гражданская жена? Ой, как старомодно и обязывающе. А пауза уже тем временем становилась комичной. Его друг пришел на выручку и, чувствуя, что товарищ тонет, торжественно выдал следующее: «Дама сердца!».



Фото: brjunetka.ru

Постепенно людям становится неуютно в рамках привычных «замужем/не замужем». C одной стороны, уже давно расширились границы социально допустимого поведения для женщин. Никто не смотрит косо и с неодобрением на мать-одиночку, на невесту-недевственницу, на бездетную и незамужнюю женщину средних лет, на трижды разведенную бенефициантку алиментов с тремя детьми от разных мужей. С другой стороны, наверное, мы стали дольше жить и больше времени уделять здоровью, то есть отрезок времени, в течение которого мы можем «искать свое счастье», выбирать и пробовать разные варианты, увеличился. А наличие возможностей и времени привело к тому, что первая встреча, взаимная симпатия, свидание в романтической обстановке, цветы и знаки внимания, первый интимный эпизод и даже несколько десятков последующих, — все это перестало восприниматься как цепочка событий, которая должна логически привести к браку. Брак, в свою очередь, не обязывает нас к общим детям. Из детей не обязательно следуют внуки и спокойная общая старость в теплых тапках на диване у телевизора.

Мы ищем, проверяем, испытываем, пробуем, планируем, оставляя себе путь к отступлению и возможность для второго, третьего, четвертого шанса. Часто бывает, что формальная сторона вопроса просто не поспевает за событиями, потому что юридическая система негибкая и дорогостоящая, а люди в целом безнадежно ленивые и беспечные. С другой стороны, языковой системе тоже не хватает гибкости и скорости, чтобы быстро выработать соответствующую лексику для описания текущих тенденций. Например, я искренне полагаю, что в русском языке нет подходящих общепринятых слов с позитивной коннотацией для обозначения романтических отношений между людьми среднего возраста, когда «парень с девушкой» вам не подходит по ощущениям, а «муж с женой» — по статусу. Мы даже не можем выкрутиться, как англоговорящие люди, и сказать partners, потому что в русском языке ассоциацию со словом «партнер» уже много лет прочно занимает Леня Голубков (персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1991—1994 годах. — Прим. ред).

Минуточку! Не надо изобретать велосипед! Ведь в русском языке давно существует вполне приемлемое определение для незарегистрированных отношений — гражданский брак (технически это не вполне верно, но мы все понимаем, что имеется в виду не гражданская регистрация в загсе, а фактические семейные отношения).

Конечно, вариант гражданских супругов нам не предложат в официальных анкетах, потому что гражданский брак не имеет юридического статуса в том смысле, что совместное проживание и наличие общих детей не считается поводом делить совместно нажитое имущество при расставании, а после смерти одного из пары гражданский муж или жена, в отличие от законного супруга/супруги, не является безусловным наследником первой очереди.



Фото: uduba.com

Но я вижу некоторую странность в том, что даже в быту мы неохотно пользуемся этим понятием и довольно редко называем отношения гражданским браком, даже если пара живет вместе. Может быть, потому что на слух мы воспринимаем слово «брак» как ключевое, а значит, несмотря на отсутствие юридических последствий, видим в нем нежелательную окончательность и немодную определенность. В результате даже те пары, которые на протяжении нескольких лет живут вместе, чаще всего не называют себя «гражданскими супругами». Молодежь предпочитает находиться «в отношениях». Простите за стариковское ворчание, но что значит «я с этой девушкой в отношениях уже три с половиной года»? Ты приходишь к ней в гости по субботам с цветами? И так три года? Допустим, вы уже живете вместе, но слово «сожительство» мы не любим еще больше, чем гражданский брак. Кто в здравом уме и твердой памяти скажет: «Знакомьтесь, это моя сожительница»? Сожительницу сейчас можно встретить разве что в милицейских сводках, например, «подозреваемый приехал на квартиру своей сожительницы, где они распили несколько бутылок на двоих, а потом он ударил ее тупым предметом по голове…»

Таким образом, гражданский брак стал напоминать бабушкино праздничное платье, которое и поносить-то как следует не успели, а оно уже морально устарело. В наше время такая форма семейных отношений приобрела уж слишком обязывающий вид, поскольку в самой формулировке заложена ответственность, которую сейчас принято обходить стороной. В этой связи еще одна старая шутка о том, что «в гражданском браке женщина думает, что она замужем, а мужчина думает, что свободен», не совсем справедлива, так как мужчины вдруг стали серьезнее относиться к роли гражданского мужа, видимо, фокусируясь на слове «муж». Поэтому если они хотят оставить место для маневра, то предпочитают годами состоять не в гражданском браке, а в отношениях: вот здесь уж точно я свободен, но дома меня ждут к ужину.

Выходит, как раз-таки именно женщины не считают гражданский брак серьезным мероприятием. Вся женская интернетная полемика сводится к сравнению официального замужества и гражданского с упором на недостатки последнего, которое лишает женщину «гарантий, стабильности, уверенности и доверия в отношениях».

В свете вышесказанного я бы хотела предложить женщинам немного пересмотреть свои позиции. Нет, не в том смысле, что «а давайте все перестанем выходить замуж и станем жить в гражданском браке», а в том, что «а давайте начнем называть затянувшиеся на месяцы, и даже годы, отношения, которые уже по сути включают в себя выполнение социальных функций мужа и жены, гражданским браком».

Что я понимаю под социальными функциями? Пояснение начну с примера. Одна знакомая приемная родительница рассказала мне, что она поначалу смущалась, когда девочка, которую они взяли в семью на воспитание, сразу стала называть ее мама. А потом психолог объяснила, что у детей понятия мамы и папы ассоциируются с функциями в семье. То есть готовит, убирает — значит, мама. Ремонтирует кран, чинит диван — значит, папа. Так вот, взрослые забывают иногда то, что невооруженным глазом видят даже дети: статус определяется функциями. Получается, мы готовы выполнять обязанности жены и мужа: женщина моментально, без сомнений старается освободить мужчину от хлопот по дому, ибо видит в этом свою функцию. Допустим, мужчина тоже стремится соответствовать и быть по мере сил добытчиком, но при этом мы смущаемся, когда кто-то увидит в нас гражданских мужа и жену: «Ну что вы! Мы еще недавно в отношениях, поэтому ничего не решили…» Простите еще раз за то, что я такая брюзга, но, по-моему, в отношениях была героиня Барбары Брыльской в «Иронии судьбы…», когда к ней в течение десяти лет ходил женатый любовник. И то на вопрос «вы были замужем?» она не ответила: «Нет, я была в отношениях», а с горечью сказала: «Да, была, но наполовину…» Я так считаю: если тебя каждый день ждут дома к ужину и кто-то берет на себя стирку твоих рубашек, и это не мама и не домработница, значит, ты по определению чей-то муж. Пускай гражданский, но муж.



Фото: justsovet.ru

Мы незаслуженно похоронили «гражданский брак» как синоним незарегистрированных отношений, потому что, как ни парадоксально это звучит, стали слишком серьезно к нему относиться. Предлагаю поменьше задумываться о юридических формальностях и возродить функциональный подход к браку.

А с функциональным подходом у нас плохо. Женщины слишком много тратят времени и сил в ультимативной борьбе за официальное звание жены, а в это время безнадежно проигрывают на неофициальном поле боя, получая внезапно «мы в отношениях» вместо «мы гражданские муж и жена».

Я пытаюсь сказать, что в целом нелогично выглядит женская агрессия против гражданского брака как фаталистически окончательного варианта жизненного пути, этакого dead end для женщины. Если задуматься, чем плох такой тупик, если он стабильный и пожизненный? При этом все аргументы «против» построены исключительно на отсутствии этой самой тупиковой окончательности в гражданском браке по определению. Отсюда постоянно поднимается детский вопрос и оперирование детьми как возможной пострадавшей стороной в случае расставания. Но это не совсем верно, поскольку юридическая ответственность отца в виде финансовой поддержки, наследства и даже алиментов наступает независимо от того, состоят люди в браке или нет. Надо понимать, что сейчас юридически зафиксированный брак — это не столько про любовь, сколько про финансы, и не думать о защите своих интересов было бы легкомысленно. Во-вторых, женская аргументация опирается на официальный брак как точку отсчета, но вся проблема в том, что, как правило, в проблемных для женщины случаях выбор между гражданским и официальном браком существует только в женском воображении. В реальности, если вы непременно хотите замуж, а ваш мужчина отказывается жениться, логичнее взвешивать плюсы и минусы гражданского брака в сравнении с расставанием или с вышеупомянутыми «отношениями». В-третьих, я это уже много раз говорила и еще раз скажу: если вы не испытываете таких чувств, как уверенность и доверие, то они не придут к вам вместе с новой фамилией по мужу. Над доверием надо начинать работать с самого начала, а не ждать свадьбы.

Но очень часто бывает, что несмотря на негативное отношение женщин к гражданскому браку, фактическая семейная жизнь равно продолжает складываться своим ходом, и женщина никак не возражает, воспринимая новые возложенные на нее обязанности как перспективу развития отношений. В каждом женском кругу, наверняка, есть такая женщина, которая переживает: «Мы живем вместе уже больше года, а мой парень никак не соберется сделать мне предложение». Мне так и хочется сказать: «Послушай! Ты ходишь в магазин за продуктами, готовишь еду, ты перестала посещать йогу после работы, чтобы успевать домой к его приходу, забросила шумные выходные в ночном клубе с подругами, ты делаешь уборку, стираешь его одежду, вы вместе ездите отдыхать и ходите в гости к его родителям на Новый год. Какой он тебе парень? Парень — это когда тебя время от времени зовут на свидание на романтический ужин при свечах и ты каждый раз перед этим бреешь зону бикини на всякий случай».



Фото: ck-magazine.ru

Понимаете, какой у парадокс? Женщины ложатся костьми в борьбе за семейный статус, а потом, когда им предлагают роль гражданской жены, они отказываются, протестуя, как хиппи против войны во Вьетнаме, приводя при этом массу эмоционально окрашенных аргументов от «ты меня не любишь!» до «бедные наши будущие дети!» Но фокус в том, что на «нет» и суда нет. Так женщины проигрывают мужчинам, как простаки наперсточнику.

Вы можете со мной не согласиться, но я считаю, что в сложившихся обстоятельствах следует перестать бороться со статусом гражданской жены как с проявлением женской слабости, вроде как «гражданка была вынуждена вступить в гражданский брак, чтобы удержать гражданина», а, наоборот, на этом статусе настаивать, чтобы название «должности» соответствовало выполняемым функциональным обязанностям. Тогда, во-первых, это станет профилактикой языковой путаницы: девушка — не девушка, женщина — не женщина, дама сердца — не дама сердца… Во-вторых, может быть, все будет казаться не таким сложным, если придать статусную полноценность фактически сложившемуся семейному укладу, потому что состоять с гражданским мужем в гражданском браке все-таки проще и понятнее, чем быть с кем-то «в отношениях».