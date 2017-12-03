Руководитель не признает мои достижения в работе. Советы HR

О них говорят с гордостью и поднятой головой, о них не стыдно рассказывать на работе и дома, а руководителям всегда интересно, есть ли они у сотрудников и какого масштаба. Речь идет о достижениях. Вообще достижения — вещь очень субъективная. Если для одного работника повышение по карьере или увеличение продаж в своем отделе — это достижение, то для другого это естественная закономерность в профессиональной жизни.



Фото: forbes.pl

Прежде всего достижение — это успешно достигнутый результат в работе.

В зависимости от того, кому именно результат работы принес больше пользы — себе или компании, достижения можно отнести к двум категориям:

личное достижение

профессиональное достижение.

Личное достижение приносит пользу исключительно самому работнику, это:

приобретенные новые черты характера в процессе выполнения работы. Например, если человек раньше был импульсивный, неусидчивый, невнимательный, а в работе присутствуют операции с деньгами, оформлением деловых документов, в т.ч. и на иностранном языке, то у него сформировались усидчивость, сосредоточенность и концентрацию;

новые знания и умения, которые способствуют профессиональному развитию и карьерному росту;

сформированный положительный образ «Я-профессионал» благодаря получению благодарностей и поощрений со стороны руководства.

Профессиональное достижение работника приносит пользу не только ему самому, но и его компании, коллективу, руководству. Это о том, что человек не просто что-то там ДЕЛАЛ, но и реально СДЕЛАЛ. Достижения в работе показывают, что у специалиста есть профессиональные цели в жизни и что он добивается реальных результатов, а не создает видимость, просто присутствуя на рабочем месте и проводя время от зарплаты до зарплаты. Достижения отражают цифры и факты, которые были получены специалистом в определенный период своей работы.

Откуда растет проблема?

Я замечаю, что часто встречается проблема следующего характера: многие руководители не хотят признавать или признают частично (очень условно) достижения своих сотрудников. Почему так? Может, достижения ваши и не такие уж показательные или все дело в руководителе? Завидует? Хочет позлорадствовать? Тиран? Или глупец, не понимающий реально, с каким выдающимся подчиненным работает?

Проблему «непризнанных сотрудников» я решила рассмотреть на примере в подходе «трансактный анализ» известного психоаналитика Э.Берна. В каждом из нас есть три основных эго-состояния: Ребенок, Взрослый , Родитель. Э. Берн прекрасно описал сущность своего подхода в книге «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры». Временами мы проявляем себя как Ребёнок, на какое-то время становимся Взрослыми, а периодами ведём себя как Родители. Для каждой из этих позиций характерны свои как положительные, так и отрицательные черты и особенности проявления в поведении.

Ежедневно в общении с другими все бессознательно демонстрируют эти роли. Исключением являются манипуляции, когда некоторые намеренно надевают маску беззащитного ребеночка или заботливого родителя-покровителя, чтобы получить от собеседника желаемое или заставить его сделать так, как хочется манипулятору. И не надо думать, что строгих и деловых директоров минуют все эти игровые роли. Именно из-за этих ролей, вернее из-за проявления их негативных сторон, происходит недооценка и непринятие ваших достижений в работе.

Как относятся к достижениям руководители, принимая те или иные роли, я покажу на примерах.

Руководитель-ребенок. Непосредственный и эмоциональный. Все что думает, то и говорит, не беспокоясь о последствиях. К достижениям относится двояко: или радуется как дитя, хлопая в ладоши и требуя «хочу еще и еще», или надувает губы и морщится, потому что сотрудники у конкурентов все равно лучше работают.

Даже если у подчиненных есть действительно значимые достижения, не исключено, что руководитель-ребенок их обесценит. Он не умеет объективно и реально оценивать вклад и усилия сотрудников.

В роли ребенка руководитель может демонстрировать различные его подвиды.

Спонтанный ребенок. Ведет себя естественно, импульсивно, эмоционально и эгоцентрично: «Ну и что, что вы увеличили продажи в 5 раз. Повод для гордости нашли. И я так могу» или «Ух ты! Здорово! Как продажи у вас пошли! А сможете еще раз так, а?!»

Приспосабливающийся ребенок. Это боязливый, беспомощный человек, который ищет опоры в другом и идет на уступки всем: «Какие у вас цифры в продажах. Ой, а если не поверят и обвинят нас в махинациях?!» или «Ой, я не помощник вам. Я не знаю, что сделать, чтобы цифры увеличились еще. Спросите того, кто знает лучше».

Бунтующий ребенок. Протестует, угрожает: «Если у вас не будет достижений, я уволю! Вы назло мне всегда всю работу делали плохо!» или «Я не намерен никого обучать! Я что, учитель что ли или директор?!»

Руководитель-родитель. Требовательный и ценящий нормы, долг и правила. Авторитарен. Такой руководитель может признавать достижения сотрудников, с определенным «но» и «если». Если все соблюдено по правилам, согласно уставу и, конечно же, советам директора, то сотрудников ожидает похвала и признание. В случае если выполнено что-то не по наказу руководителя, даже если и результат положительный, то непременно ждет подчиненных критика, выговор.

В роли родителя руководитель может демонстрировать различные его подвиды.

Заботливый родитель. Утешает, исправляет ошибки: «Мы обязательно достигнем еще большего успеха. Вы, конечно, молодец, поработали неплохо, но на будущее лучше сделать так…».

Критический родитель. Грозит, критикует и приказывает: «Почему вы не достигли продаж в 5 раз, а только в 3 раза? Ведь мною были предоставлены все условия для этого. Так нельзя. Вас нужно контролировать постоянно! Вы так ничему и не научились, а я вас учил целый год!»

Руководитель-взрослый. Он способен реально, объективно оценить и приять достижения сотрудников. Критикует конструктивно. Действует исходя из объективных фактов, а не из личных предпочтений. «Я рад, что у вас увеличение числа сделок! Поздравляю! Сравнивая показатели с прошлым месяцем, вижу прогресс. Вы заслужили вознаграждение».



Фото: zengerfolkman.com

Чем рискует босс

Каждый может подумать, что со стороны все это выглядит несерьезно. На самом деле, упершись рогами в какую-то роль и тем самым не признавая достижения своих сотрудников, руководители серьезно рискуют. Любой человек нуждается в признании результатов, похвале и поощрении (моральном и материальном). Когда он вкладывает в дело не только свои знания и умения, но душу, становится по-настоящему обидно. Если сценарий повторяется всякий раз, то наступает уход «непризнанных сотрудников» из компании, тем самым вызывая негативные процессы:

ухудшение качества работы.

снижение удовлетворенности трудом;

низкая лояльность;

демотивация;

саботаж;

текучесть персонала.

Распознать манипуляции и быть взрослым

Важно отличать: принятая боссом роль — манипуляция или просто бессознательно проигрываемая роль. В манипуляциях чаще всего осознанно принимают определенный облик, чтобы извлечь выгоду для себя любимого, в основе лежат скрытые эго-мотивы.

Для начала следует понять, в какой роли (эго-состоянии) находится босс. Эго-состояния распознаются через невербальное поведение (выражение лица, жесты и положение тела), а также через речевые клише, присущие конкретному типу ролей. Советую прочитать заинтересованным книгу Э.Берна. Там подробно описаны особенности поведения и речи каждой из ролей, а также приведены наглядные примеры.

Если роли — это всего лишь манипуляции, то важно не попадаться на крючок. Именно роли ребенка и взрослого являются манипулятивными.

Самый опасный дуэт — это когда встречаются перекрестные роли. Они уже обладают способностью производить на свет конфликты. В этих случаях на вопрос дается неожиданная реакция, активизируется неподходящее эго-состояние. Например, когда на реплику подчиненных «я увеличил продажи в 3 раза по сравнению с прошлым месяцем, посмотрите аналитику» боссом дается ответ: «Ну и что? Подумаешь, достижение. Все так могут!». На исходящий от взрослого стимул дается реакция спонтанного ребенка. Когда встречаются такие перекрестные роли (ребенок — взрослый, родитель — взрослый и пр.), то начинаются взаимные упреки, служебные конфликты, угрозы увольнения и жалоб в вышестоящие органы, а закончиться все может заявлением об увольнении.

Не включайте роли Ребенка и Родителя с боссом. Это порождает еще большее напряжение, так как роли априори проигрышны. Работа — деловая сфера вашей жизни, где нужно быть рациональным и объективным.

Помните, что роль Взрослого рациональна, последовательна, точна. Покажите, что ваши достижения — это реально успешные результаты, а не всего лишь какие-то результаты. Вы можете еще раз проговорить весь процесс достижения результата: представить цифры, аналитику, отзывы клиентов. Если необходимы отзывы экспертов-коллег, то можете и их представить. Хочет руководитель видеть это в форме отчета — предоставьте отчет. Самое главное не играть по сценариям Ребенка и Родителя, поддаваясь на уловки босса и обрекая себя на проигрыш. Будьте выше, будьте взрослыми в своей жизни.

Статья подготовлена психологом, специалистом по подбору и развитию персонала Анастасией Тетерук: «Если вы не можете справиться с проблемными ситуациями на работе, не знаете, как вести себя с начальством или коллективом, не умеете эффективно организовать свой рабочий день, пишите по адресу lina@tutby.com. Я обязательно поделюсь своими рекомендациями и как психолог, и как специалист по персоналу».

