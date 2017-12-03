|
Кохановский: для совместной магистратуры БГУ и МГУ уже есть наработки
04.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Активная работа по созданию совместной магистратуры на базе исторических факультетов Белгосуниверситета и Московского государственного университета начнется уже в ближайшее время, рассказал радио Sputnik Беларусь декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.
"Подготовка совместной магистратуры — это согласование, в каком виде она будет, какой документ будет по итогу выдаваться. Диплом московского университета или диплом белорусского университета, или это будет совместный документ. Такой опыт, я думаю, есть, и есть нормативные документы", — рассказал Кохановский.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Кроме того, есть договоренность между историческими факультетами двух ведущих вузов о проведении совместных научных конференций и подготовке необходимых сборников.
"Первый сборник по результатам российско-белорусского конкурса студенческих научных работ уже подготовлен в электронном виде и будет выставлен в электронной библиотеке, будут и дальше готовиться сборники", — сказал Кохановский.
Следующим важным этапом в создании совместной магистратуры будет согласование учебного плана с министерствами образования двух стран, после чего начнется подготовка соответствующей учебно-методической документации и планирование самих учебных курсов.
"Мы готовы этот путь пройти. Есть большие научные наработки и по истории белорусской диаспоры в целом, и по истории белорусской диаспоры в Москве, и есть добрые отношения с представителями национальной культурной автономии. Когда есть контакт и наработки, будет и результат. И то же самое по исторической информатике", — рассказал Кохановский.
Фрагмент беседы с деканом исторического факультета БГУ Александром Кохановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский рассказал радио Sputnik Беларусь, что предстоит сделать в БГУ и МГУ для создания совместной магистратуры по...
|
Архив (Разное)
Комментарии