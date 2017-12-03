Кохановский: для совместной магистратуры БГУ и МГУ уже есть наработки

Активная работа по созданию совместной магистратуры на базе исторических факультетов Белгосуниверситета и Московского государственного университета начнется уже в ближайшее время, рассказал радио Sputnik Беларусь декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.

"Подготовка совместной магистратуры — это согласование, в каком виде она будет, какой документ будет по итогу выдаваться. Диплом московского университета или диплом белорусского университета, или это будет совместный документ. Такой опыт, я думаю, есть, и есть нормативные документы", — рассказал Кохановский.



© Sputnik / Александр Шурмелев Кохановский: мы готовы развивать совместную с МГУ подготовку магистров

Кроме того, есть договоренность между историческими факультетами двух ведущих вузов о проведении совместных научных конференций и подготовке необходимых сборников.

"Первый сборник по результатам российско-белорусского конкурса студенческих научных работ уже подготовлен в электронном виде и будет выставлен в электронной библиотеке, будут и дальше готовиться сборники", — сказал Кохановский.

Следующим важным этапом в создании совместной магистратуры будет согласование учебного плана с министерствами образования двух стран, после чего начнется подготовка соответствующей учебно-методической документации и планирование самих учебных курсов.

"Мы готовы этот путь пройти. Есть большие научные наработки и по истории белорусской диаспоры в целом, и по истории белорусской диаспоры в Москве, и есть добрые отношения с представителями национальной культурной автономии. Когда есть контакт и наработки, будет и результат. И то же самое по исторической информатике", — рассказал Кохановский.

Фрагмент беседы с деканом исторического факультета БГУ Александром Кохановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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