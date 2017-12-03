ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кохановский: для совместной магистратуры БГУ и МГУ уже есть наработки

04.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Активная работа по созданию совместной магистратуры на базе исторических факультетов Белгосуниверситета и Московского государственного университета начнется уже в ближайшее время, рассказал радио Sputnik Беларусь декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.

"Подготовка совместной магистратуры — это согласование, в каком виде она будет, какой документ будет по итогу выдаваться. Диплом московского университета или диплом белорусского университета, или это будет совместный документ. Такой опыт, я думаю, есть, и есть нормативные документы", — рассказал Кохановский. 

Кохановский: для совместной магистратуры БГУ и МГУ уже есть наработки
© Sputnik / Александр Шурмелев
Кохановский: мы готовы развивать совместную с МГУ подготовку магистров

Кроме того, есть договоренность между историческими факультетами двух ведущих вузов о проведении совместных научных конференций и подготовке необходимых сборников.

"Первый сборник по результатам российско-белорусского конкурса студенческих научных работ уже подготовлен в электронном виде и будет выставлен в электронной библиотеке, будут и дальше готовиться сборники", — сказал Кохановский.

Следующим важным этапом в создании совместной магистратуры будет согласование учебного плана с министерствами образования двух стран, после чего начнется подготовка соответствующей учебно-методической документации и планирование самих учебных курсов.

"Мы готовы этот путь пройти. Есть большие научные наработки и по истории белорусской диаспоры в целом, и по истории белорусской диаспоры в Москве, и есть добрые отношения с представителями национальной культурной автономии. Когда есть контакт и наработки, будет и результат. И то же самое по исторической информатике", — рассказал Кохановский.

Фрагмент беседы с деканом исторического факультета БГУ Александром Кохановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Декан истфака БГУ о белорусской интеллигенции и просвещении >>

Ученье — рэп: как преподавать историю с помощью речитатива >>

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский рассказал радио Sputnik Беларусь, что предстоит сделать в БГУ и МГУ для создания совместной магистратуры по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Установлена связь между облысением и сердечными заболеваниями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика