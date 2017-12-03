Гнущиеся смартфоны Samsung появятся уже в следующем году

Согласно последней информации, полностью гнущиеся смартфоны Samsung будут официально представлены уже в следующем году. Вслед за Samsung на этот рынок должны выйти LG и Apple, пишет gizmochina.





Еще в сентябре глава мобильного подразделения Samsung подтвердил, что компания покажет свой первый полностью гнущийся смартфон уже в следующем году. Согласно новой информации, первые поставки устройства будут крайне ограниченными, и гаджет появится лишь в нескольких странах.

Отраслевые источники сообщают, что подразделение Samsung Display смогло успешно наладить производство гибких экранов с кривизной 1,0R. Это означает, что пользователи смогут сворачивать его в трубочку, как бумагу. Разумеется, такие экраны будут выполнены на пластиковой, а не стеклянной подложке.

Ожидается, что линейка гнущихся смартфонов получит название Galaxy X. Выход гаджетов уже в следующем году не случаен. Компания Samsung хочет опередить на этом рынке своих главных конкурентов — LG, чтобы заполучить в итоге контракт с Apple, которая также заинтересована в выпуске гнущихся гаджетов.