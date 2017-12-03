Освещение является одним из главных составляющих интерьера. Ведь именно свет визуально может подчеркнуть формы помещения, расширить пространство, «поднять» потолок. От правильно подобранного освещения зависит эмоциональное состояние человека, гармония и уют в интерьере.

— При проектировании важно учитывать функциональное назначение осветительных приборов — это поможет правильно зонировать пространство и убережет от лишних трат электроэнергии, — говорит, художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг » Оксана Бартошук. — Современные тенденции светодизайна позволяют создавать невероятные эффекты в помещении, при этом делая интерьер особенным, индивидуальным. Рассмотрим основные тенденции организации освещения.

Естественный свет

Специалисты всегда рекомендуют максимальное использование естественного освещения. Солнце в офисах, на промышленных предприятиях, в жилых помещениях позволяют сокращать расходы на электроэнергию и равномерно распределяет свет в пространстве. Однако, полноценное использование естественного света возможно при наличии больших окон и проемов.



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Комбинированный свет

Совсем недавно считалось нормой наличие одного или двух осветительных приборов. На данный момент все абсолютно иначе, например, кроме основного освещения можно встретить дополнительные уровни освещения, как на потолке так и на стенах, различные подсветки предметов интерьера, бра, точечное освещение, напольную подсветку и др. Иначе говоря, при организации освещения помещений используются различные источники света на разных уровнях, что позволяет создать уют, подчеркнув при этом средовые объекты. С помощью многоуровневого освещения можно получать различные эффекты при включении и отключении отдельных источников света.



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Светодиодные источники света

Светодиодная технология становится все более популярной в мире освещения, светодиодные светильники стали главными действующими лицами в каталогах абсолютного большинства производителей светотехнической продукции, присутствуют на большинстве выставок и все чаще в наших домах. Светодиодные лампы потребляют очень мало электроэнергии и имеют практически бесконечный срок службы.

Сегодня большой выбор светодиодных светильников, светодиодных лент, с помощью которых легко осуществить самые необычные задумки дизайнера. Наиболее популярным становится использование в интерьере геометрических фигур, создаваемых с помощью светодизайна.



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Еще одна современная тенденция — это скрытое освещение, при использовании которого источник света спрятан. Размещение скрытого освещения, как правило, может быть на многоуровневом потолке, вдоль полок, встроенных ниш, шкафов. В качестве скрытых источников света наиболее целесообразно использовать осветительные приборы линейной формы.



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Популярно и использование цветного декоративного освещения. Изменение цвета излучаемого света позволяет не только выделить определенные зоны, но и влияет на настроение человека.



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Направленный свет

Наиболее интересной тенденцией в светодизайне интерьеров является система освещения, конструкция которой позволяет менять направление света. Такими осветительными приборами являются: трековые системы освещения, встраиваемые поворотные светильники, накладные светильники с поворотным механизмом.



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Диммерное управление освещением

С появлением систем «умных» домов и современной организации освещения появилась необходимость приобретать диммерные выключатели, которые могут регулировать не только яркость лампочки накаливания, но и светодиодной, а также других ламп, кроме энергосберегающей.



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Диммер — электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности (регулятор мощности). Обычно используется для регулировки яркости света, излучаемого лампами накаливания или светодиодами.

Диммер дает:

— плавное включение света без перегрузок, что увеличивает рабочий срок использования ламп;

— создание освещения разной яркости в нужной зоне;

— управление освещением при помощи интеллектуальных систем.

Благодаря правильно организованному освещению читается общий стиль интерьера, скрыты недостатки, подчеркнуты важные детали. При помощи света можно создавать обстановку спокойствия и умиротворения, а можно — устроить яркую праздничную атмосферу.

Все материалы проекта «Большая квартира»

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