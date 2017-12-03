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"Фуди", "сториз" и галерея фильтров. Как Instagram изменил историю фотографии
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Как все мы оказались в Instagram
«День рождения» Instagram —
Вроде бы это было совсем недавно. Но уже прошло семь лет после того, как Кевин Систром и Майк Кригер, сообразительные парни из Сан-Франциско, дали миру возможность делиться мобильными фотографиями просто и со вкусом. Сделал снимок — выбрал фильтр — наслаждайся лайками. Миру понравилось, а Марк Цукерберг не пожалел
Всего за полгода своего существования iOS-версия Instagram, с которой приложение начиналось, достигла отметки в 5 миллионов скачиваний. Когда же в 2012-м Instagram стал доступным для пользователей Android, его скачали
С этого момента «инста» стала поистине «народным» приложением. В 2016 пользовательская статистика была такой: 4,2 миллиарда лайков в день, 95 миллионов новых фото и видео в сутки.
В сентябре 2017 в Instagram насчитывал более 800 миллионов пользователей, 500 миллионов заходили в приложение каждый день.
За что его так любят? Хронология
Первые фото в Instagram были похожи на снимки с
Уже к 2013 году инстаграмерам стало не хватать возможностей этой социальной сети. Они дружно полюбили VSCO — приложение с продвинутой настройкой фильтров. «Родные» фильтры Instagram проигрывали всухую, и разработчикам пришлось поторопиться с усовершенствованием фоторедактора. Впрочем, массовой миграции на новый сервис все равно не случилось. В Instagram уже были и мама, и друг из Филадельфии, и любимый рок-музыкант — ну как же их оставить? Сегодня Instagram предлагает 23 "родных" фильтра. Для сравнения: в самой первой версии приложения их было всего 11.
Кроме того, в 2013 году впервые появилась возможность загружать видео. Правда, не более 15 секунд.
Также в 2013 году в Instagram добавили возможности мессенджера. Функция Direct («директ», что с английского переводится как личные сообщения, «личка» — прим. TUT.BY) позволила отправлять фотографии в личные сообщения.
Революцией 2015 года стал отказ от канонической квадратной формы снимка. Многим пользователям хотелось, чтобы пейзаж передавался со всем размахом, простираясь вширь, а что-то высокое можно было бы сфотографировать вертикально, не срезая часть объекта. Часть юзеров выступили за чистоту «жанра», но их консерватизм в руководстве сети не поддержали, и квадрат стал лишь одним из возможных форматов, но не единственным.
В 2016-м мир познакомился со Stories (с англ. — «истории» — прим. TUT.BY) — возможностью делиться изображениями в режиме «здесь и сейчас». Принцип такой — все, что было в Вегасе, в нем и остается: контент Stories живет лишь сутки и исчезает по истечении 24 часов после публикации. В этом же году приложение «разрешило» выкладывать видео уже длиной до минуты, а не 15 секунд, как раньше.
Зимой 2017-го Instagram порадовал пользователей, которые стеснялись спамить в ленту бесконечными фотографиями со свадьбы подружки. Появились галереи на десять снимков сразу. И сразу же после этого, весной, счастье выпало любителям селфи-фильтров: в приложении стало можно «примерить» очки, популярный мем или даже лучик солнца.
На что снимать?
Instagram подогрел всеобщий интерес к мобильной фотографии и заставил производителей смартфонов думать в этом направлении, совершенствуя железо и софт. В какой-то момент смартфон перестал быть просто «модной звонилкой» и стал превращаться практически в профессиональную камеру.
Чтобы проследить тенденцию, достаточно пересмотреть рекламные ролики прошлых лет. Например, продажи первого Samsung серии Galaxy S — i9000 — стартовали в июне 2010-го. Тогда Instagram еще не существовало, хотя все уже начали фотографировать детей и котят на смартфоны. При этом растущее желание снимать не останавливали весьма скромные камеры, которые не позволяли раскрыться как фотографу.
В рекламе серии Note на первом плане всегда был и
В общем, благодаря Instagram и вызванному им культу фото, наши требования к камере смартфона растут, а производители стремятся делать их все лучше и лучше.
Как люди становятся популярными благодаря фото в Instagram
Как правило, тысячи подписчиков в Instagram собирают аккаунты, владельцы которых придерживаются одной тематики или стиля кадров. Любить свое дело или хобби, не распыляться на разные темы и уметь красиво обрабатывать фотографии — ключ к успеху в «визуальной» соцсети. Приведем несколько примеров тематических аккаунтов, которые нравятся нам самим и отражают сегодняшние тренды в фотографии.
Еда
Для людей, которые вдохновляются вкусной едой, даже отдельное слово придумали — «фуди». Настоящий фуди снимает еду так, будто это произведение искусства. Даже есть жалко.
1.
2. Тот
3. Автор
Города и страны
Все фотографируют в путешествиях, но не у всех получается что-то более концептуальное, чем обгоревшие коленки на фоне бассейна. У авторов профилей ниже — получилось.
1. 158 тысяч фоловеров следят за
2. Завораживающий
3.
Люди
Из собственного лица тоже можно сделать «годный контент». У Mr. Pimp же
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3. Владелица
Конечно, есть популярные аккаунты и со щенками, и с одинаковым видом из окна, и с hand-made сережками. Главное — подача и попадание в тренд.
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