Светские хроникеры радуются: красавчик Том Харди завел аккаунт в Instagram. Ничего особенного, если не знать, что актер известен своей повышенной скрытностью. Столько лет никакой пищи для сплетников, и вот — держите-ка — фото с кальянных вечеринок. Похоже, Instagram может пронять даже самое суровое сердце. В новом выпуске проекта 42.TUT.BY и Samsung Galaxy Note 8 « Мобильная фотография » мы попробуем разобраться, как приложение стало таким популярным и почему мир уже не станет прежним.

Как все мы оказались в Instagram

«День рождения» Instagram — 6 октября 2010 года.

Вроде бы это было совсем недавно. Но уже прошло семь лет после того, как Кевин Систром и Майк Кригер, сообразительные парни из Сан-Франциско, дали миру возможность делиться мобильными фотографиями просто и со вкусом. Сделал снимок — выбрал фильтр — наслаждайся лайками. Миру понравилось, а Марк Цукерберг не пожалел миллиард долларов на сервис, который тогда даже не монетизировался.

Всего за полгода своего существования iOS-версия Instagram, с которой приложение начиналось, достигла отметки в 5 миллионов скачиваний. Когда же в 2012-м Instagram стал доступным для пользователей Android, его скачали более 5 миллионов раз за шесть (!) дней.

A post shared by Julie Lee (@julieskitchen) on Feb 27, 2017 at 10:44am PST

С этого момента «инста» стала поистине «народным» приложением. В 2016 пользовательская статистика была такой: 4,2 миллиарда лайков в день, 95 миллионов новых фото и видео в сутки.

В сентябре 2017 в Instagram насчитывал более 800 миллионов пользователей, 500 миллионов заходили в приложение каждый день.

За что его так любят? Хронология

Первые фото в Instagram были похожи на снимки с ломокамер — ленинградских фотоаппаратов из 1980-х, которые были максимально простыми в использовании. После загрузки в Instagram самой первой версии фото выходили такими же «ламповыми», квадратными и как бы «замыленными», учитывая, что мобильные камеры тоже были не самыми совершенными. Через год существования приложения на первый план вышло качество: Instagram 2.0 распрощался с «полароидными» рамками и позволил загружать фото в лучшем разрешении. Максимально доступное разрешение в 612×612 пикселей разработчики «превратили» в 1936×1936 и 1536×1536 (в зависимости от модели телефона).

A post shared by kwadratove.pl (@kwadratove) on Nov 28, 2017 at 11:41pm PST

Уже к 2013 году инстаграмерам стало не хватать возможностей этой социальной сети. Они дружно полюбили VSCO — приложение с продвинутой настройкой фильтров. «Родные» фильтры Instagram проигрывали всухую, и разработчикам пришлось поторопиться с усовершенствованием фоторедактора. Впрочем, массовой миграции на новый сервис все равно не случилось. В Instagram уже были и мама, и друг из Филадельфии, и любимый рок-музыкант — ну как же их оставить? Сегодня Instagram предлагает 23 "родных" фильтра. Для сравнения: в самой первой версии приложения их было всего 11.

Кроме того, в 2013 году впервые появилась возможность загружать видео. Правда, не более 15 секунд.

A post shared by Dirk Bakker (@macenzo) on Dec 23, 2016 at 5:01am PST

Также в 2013 году в Instagram добавили возможности мессенджера. Функция Direct («директ», что с английского переводится как личные сообщения, «личка» — прим. TUT.BY) позволила отправлять фотографии в личные сообщения.

Революцией 2015 года стал отказ от канонической квадратной формы снимка. Многим пользователям хотелось, чтобы пейзаж передавался со всем размахом, простираясь вширь, а что-то высокое можно было бы сфотографировать вертикально, не срезая часть объекта. Часть юзеров выступили за чистоту «жанра», но их консерватизм в руководстве сети не поддержали, и квадрат стал лишь одним из возможных форматов, но не единственным.

A post shared by Karen Mordechai (@sundaysuppers) on Jul 5, 2017 at 8:33pm PDT

В 2016-м мир познакомился со Stories (с англ. — «истории» — прим. TUT.BY) — возможностью делиться изображениями в режиме «здесь и сейчас». Принцип такой — все, что было в Вегасе, в нем и остается: контент Stories живет лишь сутки и исчезает по истечении 24 часов после публикации. В этом же году приложение «разрешило» выкладывать видео уже длиной до минуты, а не 15 секунд, как раньше.

Зимой 2017-го Instagram порадовал пользователей, которые стеснялись спамить в ленту бесконечными фотографиями со свадьбы подружки. Появились галереи на десять снимков сразу. И сразу же после этого, весной, счастье выпало любителям селфи-фильтров: в приложении стало можно «примерить» очки, популярный мем или даже лучик солнца.



Мы тоже поигрались с фильтрами в Instagram. Скриншот с Samsung Galaxy Note 8

На что снимать?

Instagram подогрел всеобщий интерес к мобильной фотографии и заставил производителей смартфонов думать в этом направлении, совершенствуя железо и софт. В какой-то момент смартфон перестал быть просто «модной звонилкой» и стал превращаться практически в профессиональную камеру.

A post shared by 이승민 / Seungmin Lee (@lovelee.sm) on Nov 29, 2017 at 1:16am PST

Чтобы проследить тенденцию, достаточно пересмотреть рекламные ролики прошлых лет. Например, продажи первого Samsung серии Galaxy S — i9000 — стартовали в июне 2010-го. Тогда Instagram еще не существовало, хотя все уже начали фотографировать детей и котят на смартфоны. При этом растущее желание снимать не останавливали весьма скромные камеры, которые не позволяли раскрыться как фотографу. Первые промо-видео , скорее, продавали смартфон Galaxy как отличный GPS-навигатор, видеоплеер, удобный хранитель веселых и приятных моментов, средство коммуникации. Однако уже в рекламе S III молодые люди вовсю фотографировались и делились снимками, а в промо для «четверки» под энергичную классическую музыку смартфон предстает альтернативой любительским фотокамерам.

В рекламе серии Note на первом плане всегда был и остается стилус, но фотографическому потенциалу во флагмане Samsung Galaxy Note 8 уделено огромное внимание. Его двум основным камерам в видео посвятили часть, за которую можно рассмотреть, насколько атмосферные снимки делает камера в условиях плохой освещенности (это мы уже проверяли на практике — прим. TUT.BY) и как позволяет ухватить мгновение с помощью двукратного оптического зума.

В общем, благодаря Instagram и вызванному им культу фото, наши требования к камере смартфона растут, а производители стремятся делать их все лучше и лучше.

Как люди становятся популярными благодаря фото в Instagram

Как правило, тысячи подписчиков в Instagram собирают аккаунты, владельцы которых придерживаются одной тематики или стиля кадров. Любить свое дело или хобби, не распыляться на разные темы и уметь красиво обрабатывать фотографии — ключ к успеху в «визуальной» соцсети. Приведем несколько примеров тематических аккаунтов, которые нравятся нам самим и отражают сегодняшние тренды в фотографии.

Еда

Для людей, которые вдохновляются вкусной едой, даже отдельное слово придумали — «фуди». Настоящий фуди снимает еду так, будто это произведение искусства. Даже есть жалко.

1. Профиль фуд-стилиста и фотографа, в котором размещены не только фотографии блюд, но их рецепты. Красота снимков и информативность привлекли уже 290 тысяч подписчиков.

A post shared by spoonforkbacon (@spoonforkbacon) on Oct 28, 2017 at 8:50am PDT

2. Тот случай , когда даже простая еда может смотреться великолепно. Впрочем, этот аккаунт тоже принадлежит профессиональному фотографу. Это Кимберли Хасселбринк из Сан-Франциско, у которой 31,7 тысяч подписчиков. Девушка ведет также сайт , где подробно рассказывает о том, как любит готовить, а еще выкладывает рецепты блюд со своими комментариями.

A post shared by Kimberley Hasselbrink (@kimberleyhasselbrink) on Nov 3, 2017 at 8:34pm PDT

3. Автор этого блога Эдуард Насыров убедительно доказывает, что вегетарианство может быть вкусным. Себя он называет фуд- и трэвел-блогером, живет в Киеве. Эдуарда фоловит 9,5 тысяч человек.

A post shared by Eduard Nasyrov (@my_happyfood) on Sep 12, 2017 at 12:45am PDT

Города и страны

Все фотографируют в путешествиях, но не у всех получается что-то более концептуальное, чем обгоревшие коленки на фоне бассейна. У авторов профилей ниже — получилось.

1. 158 тысяч фоловеров следят за Робом МакГиннесом из Великобритании. Видимо, ровно столько людей истосковались по лесным пейзажам и густым туманам, которые так похожи на наши, белорусские:

A post shared by R O B M c G U I N N E S S (@bobbimac) on Oct 16, 2017 at 1:11pm PDT

2. Завораживающий аккаунт ведет фотограф из Исландии Бенджамин Хартман. Профиль на первый взгляд не отличается разнообразием: в основном в нем стерильно-белые или же похожие на «журнальные» снимки природы северной страны. Однако 446 тысяч подписчиков находят эти кадры стоящими внимания:

A post shared by B E N J A M I N (@benjaminhardman) on Aug 21, 2017 at 10:27am PDT

3. Профиль о путешествии в доме на колесах — пожалуй, самый веселый в нашей подборке. Ведет его Фостер Хантингтон, и он действительно путешествует в небольшом фургоне. В профиле много видео и забавных фото, за которыми следит целый миллион подписчков:

A post shared by Foster Huntington (@fosterhunting) on Jul 23, 2017 at 10:22am PDT

Люди

Из собственного лица тоже можно сделать «годный контент». У Mr. Pimp же получилось : 122 тысячи подписчиков готовы регулярно наблюдать в ленте его улыбающееся лицо. Правда, если говорить о снимках с большей художественной ценностью, то лучше почерпнуть вдохновение в аккаунтах fashion-блогеров.

1. Ванесса Хонг ведет свой Instagram-блог и умудряется быть неотразимой в минималистичных нарядах. Сложно поверить, но девушке уже за 30. Она родом из Канады, сейчас живет также иногда и в Пекине, и в Нью-Йорке. Говорят, свой блог начала вести ради интереса, а не коммерции. Впрочем, это не помешало ей собрать 617 тысяч фоловеров:

A post shared by Vanessa Hong (@thehautepursuit) on May 30, 2017 at 11:46am PDT

2. Профиль стилиста из Лондона Фредерики Харрел. Она всегда на позитиве и многое успевает: работает стилистом на себя, выступает как спикер на мероприятиях, а еще — основала воркшопы для женщин SHE Unleashed, что в вольном переводе с английского значит «ей дали волю». За деятельной Фредерикой следят 131 тысячи человек:

A post shared by Frédérique Harrel (@freddieharrel) on Oct 4, 2017 at 11:50am PDT

3. Владелица этого аккаунта Джейн Олдридж не отрицает, что она зависима от одежды и обуви, но ее подписчикам это все очень и очень нравится. Еще Джейн ведет собственный блог-сайт , который называется «море обуви» и рассказывает о моде. 202 тысячи фоловеров в восторге от потока стильных фотографий:

A post shared by Jane Aldridge (@seaofshoes) on Sep 29, 2017 at 3:41am PDT

Конечно, есть популярные аккаунты и со щенками, и с одинаковым видом из окна, и с hand-made сережками. Главное — подача и попадание в тренд.

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