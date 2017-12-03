Тренеры сборной Беларуси по биатлону назвали состав на 2-й этап Кубка мира в Хохфильцене

Тренеры сборной Беларуси назвали составы команд на 2-й этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря, сообщает «Биатлон online» . В списке есть изменения.



Надежда Скардино. Фото: biathlon.by

— По итогам Эстерсунда мы определили биатлонисток, которые получат право выступать и тренироваться на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Нами полностью соблюдены правила определения состава. Для сохранения места в основной команде надо занять место не ниже 60-го. С этим справились Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич.

Что же касается Кристины Ильченко, то она по результатам тестовых стартов не могла рассчитывать на право старта в том же спринте, много промахиваясь и проиграв внутреннюю конкуренцию. Эта биатлонистка отправится на этап Кубка IBU, — сказал старший тренер женской команды Беларуси Федор Свобода.

Общий зачет Кубка мира-2017/18. Женщины

1. Жюстин Бреза (Франция) — 142

2. Дениз Херрманн (Германия) — 138

3. Надежда Скардино (Беларусь) — 127…

…33. Дарья Домрачева (Беларусь) — 27…

…39. Ирина Кривко (Беларусь) — 22…

…52. Надежда Писарева (Беларусь) — 8…

…54. Дарья Юркевич (Беларусь) — 5…

Кубок наций. Женщины

1. Германия — 1161

2. Норвегия — 1131

3. Франция — 1062…

…7. Беларусь — 927 (Надежда Скардино — 341,5; Ирина Кривко — 193; Дарья Домрачева — 179,5; Надежда Писарева — 108; Дарья Юркевич — 105)…

Старший тренер мужской команды Беларуси Василий Большаков также озвучил состав на 2-й этап Кубка мира в Хохфильцен:

— При определении квартета спортсменов на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене, мы строго придерживались соблюдения спортивного принципа. На Кубок IBU отправляются Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Вместо них на этапе Кубка мира компанию Роману Елётнову и Максиму Воробью составят Александр Дорожко и Виктор Кривко, выполнившие условия для повышения их соревновательного статуса. Ротации состава по ходу этапа в Хохфильцене не будет, — отметил Василий Большаков.

Общий зачет кубка мира-2017/18. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — 162

2. Квентен Фийон-Майе (Франция) — 131

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 118…

…47. Роман Елетнов (Беларусь) — 8…

Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 1175

2. Германия — 1156

3. Франция — 1139…

…15. Беларусь — 627 (Сергей Бочарников — 190,5; Роман Елётнов — 173; Антон Смольский — 105; Максим Воробей — 81; Владимир Чепелин — 77,5)…

Кубок мира-2017/18. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия).

8 декабря

Мужской спринт на 10 км (13.30).

Женский спринт на 7,5 км (16.15).

9 декабря

Мужское преследование на 12,5 км (14.15).

Женское преследование на 10 км (16.45).

10 декабря

Мужская эстафета 4×7,5 км (13.30).

Женская эстафета 4×6 км (16.10).