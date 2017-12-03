ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США и Южная Корея начали самые масштабные учения в истории

04.12.2017 09:15 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
США и Южная Корея начали самые масштабные учения в истории

Учения под кодовым названием Vigilant ACE начинаются 4 декабря на фоне ракетных испытаний КНДР. Южная Корея считает совместные с США масштабные учения ВВС мерой самозащиты.

Данные учения станут самыми крупномасштабными в истории, — в них будет задействовано около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Как объявило Минобороны Южной Кореи, учения призваны продемонстрировать волю и способность Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.

Северная Корея 29 ноября успешно испытала ракету "Хвасон-15", которая способна поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров и накрыть, таким образом, всю территорию США, сообщили РИА Новости.

Как сообщило издание оборонного ведомства Южной Кореи "Кукпан ильбо", в ходе слушаний в парламенте страны военные заявили, что в рамках маневров, которые завершатся 8 декабря, задействуют американские истребители F-22 и F-35A и будет отрабатываться уничтожение передвижных ракетных пусковых установок Северной Кореи. Кроме того, пройдут учения по уничтожению вражеской дальнобойной артиллерии и по высадке десанта на территории противника.

По данным Ренхап, в учениях Vigilant ACE также задействуют бомбардировщик B-1B "Лансер" ВВС США, шесть американских палубных самолетов EA-18 "Гроулер", около десятка истребителей F-15C и столько же истребителей F-16.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учения под кодовым названием Vigilant ACE начинаются 4 декабря на фоне ракетных испытаний КНДР. Южная Корея считает совместные с США масштабные учения ВВС мерой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Фуди", "сториз" и галерея фильтров. Как Instagram изменил историю фотографии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика