Картинка дня: жители Земли наблюдали суперлуние

В ночь с 3 на 4 декабря произошло единственное суперлуние 2017 года. Перигей Луны совпал с полнолунием — из-за этого спутник казался особенно большим и ярким.

Суперлуния происходят каждый год, иногда по несколько раз. Их причина — в эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли, из-за чего расстояние между нашей планетой и спутником варьируется: от 406 тысяч километров при максимальном удалении до 357 тысяч в моменты сближения.

По данным NASA, при прохождении полной Луной перигея спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Пользователи соцсетей и СМИ активно делились фото и видеозаписями явления.

К примеру, американский телеканал ABC News опубликовал ускоренную видеозапись заката в штате Род-Айленд:

Spectacular timelapse video captures the moon setting this morning over the chapel at St. George's School in Middletown, Rhode Island; tonight's supermoon the first of three consecutive supermoons; the next two will occur on Jan. 1, 2018, and Jan. 31 https://t.co/YRjXvf3CAg pic.twitter.com/PxGzvvNQ2J — ABC News (@ABC) 4 декабря 2017 г.

​Агентство Синьхуа поделилось фотографиями Луны, снятыми в Сингапуре, Пакистане, Мьянме и на Филиппинах.

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