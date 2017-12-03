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В Минске голый мужчина бегал по дороге и бросался под автомобили

04.12.2017 09:52 — Разное | Tut.by  
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В столичном микрорайоне Малиновка очевидцы запечатлели на видео, как голый парень бегал по дороге и бросался под машины. Инцидент произошел ночью 1 декабря.

Видео: Владимир Д.

— Около 22.42 рядом со мной пробегает парень, улыбается. Выбегает на дорогу, раздеваясь на ходу догола. Когда он лежал на дороге, то своей головой остановил машину, после чего встал и убежал в центр перекрестка, где пролежал некоторое время. После этого парень убежал в парк им. Павлова, — сообщил очевидец.

По предварительной информации, молодого человека задержали и доставили в больницу.

 
 
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