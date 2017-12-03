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В Минске стартует интерактивное шоу "В поисках Снежной королевы"

04.12.2017 09:51 — Разное | Tut.by  
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2 декабря в детском театре «Кропка» в ТРЦ Galleria Minsk стартует интерактивное детское шоу «В поисках Снежной королевы». В новом прочтении сказки Ганса-Христиана Андерсена юные зрители не просто посмотрят спектакль, но и помогут спасти Кая из ледяного плена.


Хлопья снега все летят и летят с неба, окна домов покрываются ледяным узорами, а снежная королева уже подготовила новое испытание Каю и Герде, разбросав над городом вредоносные осколки заколдованного зеркала троллей. Весь сказочный мир оказался в опасности. Бедняжка Кай! Его сердце вот-вот должно превратиться в кусок льда. Все завертелось в вихре снега, оживают сказочные персонажи, старые добрые друзья вновь нуждаются в вашей помощи, чтобы вместе одолеть чары троллей и расстроить коварные планы Снежной королевы.

Спектакль является польско-белорусским проектом. Режиссеры-постановщики: Юлия Ольшевская (Беларусь) и Дариуш Езерский (Польша). В ролях: Елена Барсукова, Кирилл Батуро, Светлана Латышева, Виталий Холодок и другие.

Продолжительнось: 60 мин.

«В поисках Снежной королевы» — детское интерактивное шоу
Детский театр «Кропка» — ТРЦ Galleria Minsk, 5-й этаж

Со 2 декабря 2017 по 31 января 2018 года
Показы: вторник-среда-четверг 19:00, суббота 11:30 и 15.00, воскресенье 11.30, 15.00, 17.00.

Билеты по будням: 20 руб. (одиночный, ребенка можно оставить), 50 руб. (семейный, 3 чел)
Билеты по выходным: 25 руб. (одиночный, ребенка можно оставить), 65 руб. (семейный, 3 чел)

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
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2 декабря в детском театре "Кропка" в ТРЦ Galleria Minsk стартует интерактивное детское шоу "В поисках Снежной королевы".

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