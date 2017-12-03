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В Минске стартует интерактивное шоу "В поисках Снежной королевы"
2 декабря в детском театре «Кропка» в ТРЦ Galleria Minsk стартует интерактивное детское шоу «
Хлопья снега все летят и летят с неба, окна домов покрываются ледяным узорами, а снежная королева уже подготовила новое испытание Каю и Герде, разбросав над городом вредоносные осколки заколдованного зеркала троллей. Весь сказочный мир оказался в опасности. Бедняжка Кай! Его сердце вот-вот должно превратиться в кусок льда. Все завертелось в вихре снега, оживают сказочные персонажи, старые добрые друзья вновь нуждаются в вашей помощи, чтобы вместе одолеть чары троллей и расстроить коварные планы Снежной королевы.
Спектакль является польско-белорусским проектом. Режиссеры-постановщики: Юлия Ольшевская (Беларусь) и Дариуш Езерский (Польша). В ролях: Елена Барсукова, Кирилл Батуро, Светлана Латышева, Виталий Холодок и другие.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения
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1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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2 декабря в детском театре "Кропка" в ТРЦ Galleria Minsk стартует интерактивное детское шоу "В поисках Снежной королевы".
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