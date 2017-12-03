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Минтруда повысит зарплаты бюджетникам в 2018 году

04.12.2017 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Минтруда повысит зарплаты бюджетникам в 2018 году

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич пообещала очередное повышение заработных плат в бюджетной сфере в следующем году.

"На 2018 год тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере. Планируется выйти в среднем при консервативном сценарии на 700 белорусских рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост - а задача стоит 103,5% (темп роста ВВП), - то, я думаю, 760 белорусских рублей в среднем в бюджетной сфере мы сможем обеспечить", - сказала Ирина Костевич.

Что касается уровня зарплаты в декабре, в среднем она повышена на 7%. Причем повышение зависит от разряда каждого из работников. У категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 9-й разряды, в среднем зарплата поднимется на 9-15% (или на 26-35 белорусских рублей), сообщила БЕЛТА.

В сфере культуры это касается библиотекарей, экскурсоводов, руководителей кружков, в сфере социальных услуг - нянь, сиделок, социальных работников, в образовании в рамках соответствующих разрядов - помощников воспитателей, воспитателей. С 9-го по 17-й разряды повышение составит до 24 белорусских рублей.

Это касается учителей, врачей, экономистов, юристов. При этом в большем размере зарплата вырастет именно у низкооплачиваемых категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 4-й разряды. По словам Ирины Костевич, в целом повышение заработной платы коснется около 88% занятых в бюджетной сфере. Это около 750 тыс. человек.
 

 
 
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Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич пообещала очередное повышение заработных плат в бюджетной сфере в следующем году.

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