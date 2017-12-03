Загадка Эстерсунда: почему Домрачева сошла с дистанции?

Прошедший в шведском Эстерсунде первый этап Кубка мира по биатлону очень своеобразно открыл олимпийский сезон. События на трассе и стрельбище бросали то в жар, то в холод.

В белорусском активе, например, осталась грандиозная виктория Надежды Скардино в индивидуальной гонке и вообще убедительное и обнадеживающее выступление нашей стреляющей лыжницы.

Но и пассив грузен печалями. Тут и совсем невнятная (мягко говоря) презентация возможностей мужской команды, и, что еще более взволновало, незадачливость Дарьи Домрачевой. Трехкратная олимпийская чемпионка-2014 так маялась в морозную погоду со своими лыжами "Россиньоль", что, поняв бессмысленность мук на трассе, сошла в спринтерской гонке, что, разумеется, оставило ее и без воскресного преследования. Случай невероятный, учитывая бойцовский характер Дарьи. Всполошил он всех до крайности.

Три версии

В общем, настроение в Эстерсунде прыгало то вверх, то вниз, как и погода в последние дни шведского этапа. Что, кстати, вполне, вероятно, отразилось и на той же Домрачевой.

В пятницу еще не успела завершиться гонка, как сервисмены и тренеры начали разбираться с лыжами Дарьи. Опять убедились, что ее ощущения правильные — даже выбранная лучшая пара в морозную погоду проиграла тем вариантам, что были у остальных белорусок. В чем проблема, и в чем корень зла — точного ответа, как и говорила сама Домрачева, пока все еще нет.

Возможно, причина бед в летнем некорректном выборе Данило Мюллером пар для Дарьи, чей "Россиньоль" дурно скользит в морозную погоду, на таком снеге, который был Эстерсунде. Другая версия — тактическая ошибка немецкого сервисмена, который не может совместить смазку, мороз и лыжи "Россиньоль". Наконец, третья гипотеза, наиболее общего смысла: ошиблась сама наша прима, когда решила по своим мотивам перейти с "Фишера" на лыжи другого производителя.

В общем, есть над чем поразмыслить, поломать голову, одновременно сжигая огромное количество нервной энергии. Но это спорт и олимпийский сезон! Все гладко в нем никогда не бывает.

Теперь же, когда Домрачева в Эстерсунде осталась без воскресного преследования, все, как это ни парадоксально, встало на свои места. Четыре года назад, готовясь к Сочи, ДаДо мучилась проблемной "лежкой", которую пришлось корректировать с помощью "независимого эксперта" и наставника олимпийского чемпиона в пулевой стрельбе Мартынова — Иванова. Сегодня в разгаре волнительная маята с лыжами. Но только через тернии лежит путь к звездам! Обходной дороги к Олимпу, на которой нет буреломов и буераков, видимо, не существует в принципе.

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Полтора дня американских метеорологических горок

Другое дело, надо ли быть сходить? В конце концов, именно в воскресенье шальная метеорология Эстресунда отказалась от зимних морозов, уйдя в дождливый плюс. Тут бы и протестировать лыжи в боевых условиях.

Но надо понимать, что Домрачева при таком дрянном скольжении и четырех штрафных кругах вряд ли сумела бы оказаться в числе участниц гонки преследования. Это, во-первых. Во-вторых, настроение, видимо, ушло в отчаянный минор. Дарья на первом круге промучилась, чтобы на "лежке" получить удар в спину по факту своего пятого выстрела. Почему не закрылась мишень — "толстый" габарит на "двенадцать часов", тот же Альфред Эдер объяснить не смог.

Сама же Домрачева с такой обидой взглянула на установку, что стало понятно: у нее кризис. Второй круг его только усугубил, и на "стойке" она уже просто не смогла сконцентрироваться на стрельбе. Штиль — не штиль, а три промаха. Имело ли смысл в такой ситуации продолжать физически-нравственное самоистязание?!

Но есть еще и третий нюанс. Погода издевалась в Эстерсунде над человеческими организмами. Начиная с вечера четверга, она взлетала вниз-вверх, вниз-вверх. Потепление с минус 11 до минус 4. Похолодание до минус 8. А затем резкий уход через ночной снегопад в весну, дождь и талые воды. Полтора дня американских метеорологических горок с резкими колебаниями атмосферного давления!

Люди, расположенные к гипертонии, про себя шептали "аллилуйя", а вслух тихонько просили посиневшими губами: "Каптоприла мне, каптоприла…" "Скорая помощь" в таблетках для стабилизации артериального давления у журналистов шла нарасхват. А спортсмены тоже живые люди. Пусть они тренированные, закаленные, режимные и находятся под медицинским контролем, пусть! Но живые и люди…

Тот же Шипулин в четверг жаловался на "чужие ноги", и странное болезненное состояние. Были и другие скорби. Так что наверняка Дарья априори находилась не в своей тарелке, которая обязательно (вот увидите!) отыщется на этой неделе в австрийском Хохфильцене, куда переезжает биатлонный "Белый цирк".

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Скардино-шоу!

Кто-то может сказать, что после виктории в индивидуальной гонке достижения Скардино в спринте и преследовании не так громки, чтобы использовать термин "шоу". Категорическое несогласие! Даже в пятницу, когда на авансцену прорвалась немецкая экс-лыжница Херрманн, которую, похоже, научили суровой германской дрессировкой закрывать мишени в безветренную погоду, Надежда исполнила свою роль в спортивном спектакле.

Да, последний круг спринта не задался, что Скардино и признала: "Сегодня снег уже был совсем другим, чем в среду на "пятнашке". Более медленный, более "тормозящий". Было намного тяжелее толкать и проталкивать лыжи. Особенно на последнем круге, на котором проиграла немало секунд. Это моя негативная тенденция, которая сегодня опять дала о себе знать".

Но она сохранила боевой настрой на преследование: "12-е место и проигрыш меньше минуты это, действительно, не критично. Тем более что прошедшие после победы дни получились очень эмоциональными. Возможно, из-за этого силы и подтаяли. К преследованию, хочу верить, они вернутся".

И кто скажет, что в последний день шведского этапа она не сражалась "и за себя, и за того парня", который на самом деле барышня по фамилии Домрачева?! Шестое место, участие в цветочной церемонии, третья позиция в общем зачете Кубка мира, продлившаяся серия точных выстрелов — 50 (ни одного промаха в Эстерсунде!). Все очень даже в тему! Особенно если учесть, что убегая с рубежа после первой "стойки", Скардино оступилась и "нырнула" в снег, к счастью, не повредив винтовку.

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Но что еще более точно характеризует Надежду, так это ее товарищеская солидарность. Разговаривая с ней после спринта в микст-зоне, спросил: "Видела ли она Дарью?" Скардино сразу нахмурилась, ответила "нет", расспросила о случившемся, после чего сказала: "Вот же…" И в этой короткой реплике легко слышалась вся гамма переживаний за подругу.

Очередь за нашими "зомби"

После обсуждения "женского счастья" самое время обратиться, хотя бы конспективно, к проблемам белорусских мужчин из мира биатлона. Впрочем, при желании быть кратким, эмоциональным и категоричным можно ограничиться фразой: "Тихий ужас!", которую надо произносить в противовес прилагательному "тихий" громко, с надрывом, и сопровождать рубящим движением руки.

Однако как бы ни разочаровали наши парни в Эстерсунде, имеет смысл не срываться в отчаянье после шведского, пусть и на редкость неприятного, конфуза. Все же не верится, что российский мэр-наставник Николай Лопухов столь круто просчитался. Надо потерпеть, надо подождать. Тем более что методически мини-команда российского лидера Шипулина и белорусская мужская сборная выполняли в межсезонье чуть ли не одну и ту же "силовую" программу дуайена. Антон же начал "оживать"! Очередь за нашими "зомби".

И еще. Давайте не будем забывать, как прошел весь цикл для мужской команды: четыре сезона — пять методик от новых тренеров! Былая идея Андриана Цыбульского, которую он опять хочет вернуть в обыденную практику национальной команды — последовательное решение конкретных задач, следование принципу "каждому овощу свое время", в этот раз по различным причинам не сработала. К сожалению, не сработала. Но оптимистично то, что уже в качестве председателя федерации Цыбульский вновь ратует за системность в олимпийской подготовке.

А ныне Большаков и Лопухов приняли на себя "шахматную партию", изначально находящуюся в очень сложной, критической позиции. Так давайте хоть не мешать им искать спасение. Это самое лучшее, что мы — журналисты и болельщики, можем сделать сегодня.

Вот ведь уже и первые очки в зачет Кубка мира Елетновым набраны. Роман мог быть и более успешным в спринте, но его эксперименты с задержкой последнего выстрела оказались не эффективными.