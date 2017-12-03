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В Витебске сотрудники ОМОНа спасли девушку от суицида

04.12.2017 10:14 — Разное | БелТА  
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4 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске сотрудники ОМОНа предотвратили попытку суицида 25-летней девушки. Подробности произошедшего корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Около 12 часов 2 декабря сотрудникам ОМОНа поступило сообщение, что девушка перелезла через перила на мосту Блохина и, держась одной рукой за ограждение, намеревается спрыгнуть. Милиционеры прибыли на место на гражданской машине (чтобы не привлекать внимания). На мосту уже собралась группа прохожих. Переговоры с девушкой пытались вести милиционеры Департамента охраны, но она никак не реагировала на слова.

В какой-то момент по мосту с грохотом проехал трамвай, громкий звук заставил девушку обернуться. "Сотрудник ОМОНа, старший лейтенант милиции Николай Кирикович понял, что этот момент упускать нельзя - бросился к девушке, схватил ее. Следом подскочили еще два омоновца, и вместе они сняли девушку с перил", - сказал Виталий Сапроненко.

Девушке 25 лет, она была не многословна, не хотела называть своего имени, твердила, что устала от жизни. Для разбирательства ее доставили в РОВД Железнодорожного района Витебска.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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4 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске сотрудники ОМОНа предотвратили попытку суицида 25-летней девушки. Подробности произошедшего корреспонденту...

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