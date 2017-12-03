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Прокуратурой выявлены нарушения в сфере инвестиционной деятельности

04.12.2017 10:30 — Разное | Ежедневник  
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Прокуратурой выявлены нарушения в сфере инвестиционной деятельности

В ходе проверки прокуратурой Минской области были выявлены нарушения законодательства об инвестиционной деятельности.

Прокуратурой Минской области проведена проверка соблюдения местными исполнительными и распорядительными органами, инвесторами требований законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. 

В настоящее время на территории Минской области реализуется 51 инвестиционный договор, в том числе 18 ‑ в Минском районе. 

Работники Минского областного исполнительного комитета не всегда должным образом прорабатывали вопросы целесообразности сотрудничества с инвесторами, возможности фактической реализации последними принимаемых на себя обязательств, их финансового состояния, контроля за выполнением условий заключенных договоров. 

Основными причинами прекращения инвестиционных проектов явились отсутствие своевременно и в полном объеме разработанной проектно-сметной документации, финансирования, изменение стратегических планов по дальнейшему развитию, оптимизация направлений инвестирования. Кроме того, сторонами зачастую не соблюдались сроки реализации и прекращения таких договоров, рассмотрения заявлений о заключении дополнительных соглашений. 

Надлежащим образом не была организована претензионно-исковая работа, предполагающая принятие своевременных и исчерпывающих мер по взысканию льгот и преференций, предоставленных инвесторам, собщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По результатам проверки прокуратурой Минской области внесено представление в Минский облисполком. 

Вопросы реализации инвестиционных договоров были также рассмотрены на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией Минской области, где выработаны конкретные меры по устранению допущенных нарушений инвестиционного законодательства.  

 
 
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В ходе проверки прокуратурой Минской области были выявлены нарушения законодательства об инвестиционной деятельности.

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