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В Жодино из окна общежития выпал 6-летний мальчик
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино в результате падения из окна общежития погиб 6-летний мальчик, сообщает городская газета "Жодзінскія навіны".
Ребенок выпал из окна восьмого этажа вечером 2 декабря.
По данным издания, матери мальчика в это время дома не было, она ушла в магазин. С мальчиком был отчим. Он вышел из комнаты покурить, в этот момент случилась трагедия.-0-
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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино в результате падения из окна общежития погиб 6-летний мальчик, сообщает городская газета "Жодзінскія навіны". Ребенок выпал...
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