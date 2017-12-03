В Жодино из окна общежития выпал 6-летний мальчик

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино в результате падения из окна общежития погиб 6-летний мальчик, сообщает городская газета "Жодзінскія навіны".

Ребенок выпал из окна восьмого этажа вечером 2 декабря.

По данным издания, матери мальчика в это время дома не было, она ушла в магазин. С мальчиком был отчим. Он вышел из комнаты покурить, в этот момент случилась трагедия.-0-