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Россия не смогла воссоздать советское "оружие возмездия"

04.12.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
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Работы над созданием ядерного поезда БЖРК «Баргузин» прекращены. Об этом сообщил «Российской газете» собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.


Напомним, что раньше в СССР стоял на вооружении боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) с ядерными ракетами РТ-23 УТТХ «Молодец» (SS-24 Scalpel). Он был замаскирован под обычный поезд, тысячи которых курсировали по всему СССР. Вычислить и уничтожить его было практически невозможно.

Такие составы еще называли «поездами-призраками». Это было настоящее оружие возмездия, которое гарантировало нанесение вероятному противнику сокрушительного удара.

История БЖРК закончилась с приходом к власти Бориса Ельцина, который обязался перед США снять с вооружения и уничтожить все 12 поездов с 36 пусковыми установками. Однако все установки и поезда были утилизированы только к 2007 году.

В апреле 2013 стало известно, что Московский институт теплотехники приступает к опытно-конструкторским разработкам железнодорожных ракетных комплексов нового поколения.

Со временем появились сообщения о бросковых испытаниях ракеты. Но теперь стало известно, что строиться БЖРК «Баргузин» не будет. Что стало причиной отмены работы, неизвестно. Возможно, конструкторы столкнулись с техническими проблемами или проекту не хватило финансирования.

Читайте также: Россия успешно испытала ракету для «ядерного поезда»

 
 
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