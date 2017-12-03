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Россия не смогла воссоздать советское "оружие возмездия"
Работы над созданием ядерного поезда БЖРК «Баргузин» прекращены. Об этом
Напомним, что раньше в СССР стоял на вооружении боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) с ядерными ракетами РТ-23 УТТХ «Молодец» (SS-24 Scalpel). Он был замаскирован под обычный поезд, тысячи которых курсировали по всему СССР. Вычислить и уничтожить его было практически невозможно.
Такие составы еще называли «поездами-призраками». Это было настоящее оружие возмездия, которое гарантировало нанесение вероятному противнику сокрушительного удара.
История БЖРК закончилась с приходом к власти Бориса Ельцина, который
В апреле 2013 стало известно, что Московский институт теплотехники приступает к опытно-конструкторским разработкам железнодорожных ракетных комплексов нового поколения.
Со временем появились сообщения о бросковых испытаниях ракеты. Но теперь стало известно, что строиться БЖРК «Баргузин» не будет. Что стало причиной отмены работы, неизвестно. Возможно, конструкторы столкнулись с техническими проблемами или проекту не хватило финансирования.
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Такие составы еще называли "поездами-призраками".
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