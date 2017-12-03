Редкий случай: пуля застряла в глазу мужчины, но он продолжил видеть

Специалисты Калифорнийского университета столкнулись с необычным пациентом, в глазу которого была пуля. Описание случая опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology , кратко о нем рассказывает издание Live Science .



Фото: JAMA Ophthalmology / American Medical Association / livescience.com

45-летний американец попал в отделение неотложной помощи после того, как в него выстрелили из пистолета .22 калибра. Пуля пробила деревянную дверь, а потом попала в его правый глаз.

Металлический объект застрял в глазном яблоке, прямо напротив мышцы, которая контролирует движение глаза. Кости черепа не были сломаны, но были поврежден слезные каналы. Мужчина жаловался на острую боль. Несмотря на рану, зрачок правого глаза нормально реагировал на свет.

Когда пуля попадает в глазное яблоко, это часто приводит к значительному ущербу для глаза и мозга, отмечают авторы работы. Однако в этом случае вред оказался не таким обширным, так как дверь замедлила пулю.

Специалисты провели операцию, вытащили пулю и восстановили слезные каналы. У пациента не было никаких осложнений. Боль прошла после того, как пулю удалили, а его зрение никак не пострадало от этого случая.