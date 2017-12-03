Кинокартина « Звездные войны: Последние джедаи » не будет показана 13 декабря в кинотеатрах Минска — предпоказ последней звездной франшизы отменен. По решению правообладателя, показы «Звездных войн» запрещены до 09.00 14.12.2017 года, сообщили в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.





Первые показы состоятся 14 декабря (четверг) с 9:00. Такое решение было принято студией-правообладателем.

— Для тех, кто уже приобрел билеты, есть возможность обменять их на билеты с другим временем и датой, или сдать билеты в кассах кинотеатров, — пояснили в УП «Киновидеопрокат».

Кстати, в октябре вышел последний трейлер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» — восьмого эпизода киносаги. Американский режиссер Райан Джонсон, выступивший автором фильма, посоветовал его не смотреть. Он добавил, что трейлер «хорош». Осторожно, спойлеры — видео здесь .

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