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Правообладатели отменили предпоказ фильма "Звездные войны: Последние джедаи" в Минске

04.12.2017 11:00 — Разное | Tut.by  
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Кинокартина «Звездные войны: Последние джедаи» не будет показана 13 декабря в кинотеатрах Минска — предпоказ последней звездной франшизы отменен. По решению правообладателя, показы «Звездных войн» запрещены до 09.00 14.12.2017 года, сообщили в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.


Первые показы состоятся 14 декабря (четверг) с 9:00. Такое решение было принято студией-правообладателем.

— Для тех, кто уже приобрел билеты, есть возможность обменять их на билеты с другим временем и датой, или сдать билеты в кассах кинотеатров, — пояснили в УП «Киновидеопрокат».

Кстати, в октябре вышел последний трейлер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» — восьмого эпизода киносаги. Американский режиссер Райан Джонсон, выступивший автором фильма, посоветовал его не смотреть. Он добавил, что трейлер «хорош». Осторожно, спойлеры — видео здесь.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Кинокартина "Звездные войны: Последние джедаи" не будет показана 13 декабря в кинотеатрах Минска - предпоказ последней звездной франшизы отменен.

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