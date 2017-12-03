Минчане стали меньше тратить деньги на алкоголь и сигареты

Денежные расходы одного домашнего хозяйства Минска в январе — сентябре в среднем за месяц составили 1 334,3 рубля, сообщили агентству «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении Минска.

Из этой суммы 1 015,2 рубля (76,1%) были израсходованы на питание (включая общепит), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. Все эти расходы относятся к потребительским, пояснили в управлении. На питание в январе — сентябре этого года ежемесячно одним домашним хозяйством расходовалось 40,7% всего потребительского расхода (в январе — сентябре прошлого года — 40,4%), на алкогольные напитки, табачные изделия — 2,6% (3%), на приобретение непродовольственных товаров — 29,4% (30,1%), на оплату услуг — 27,3% (26,5%).

Из общего объема потребительских расходов на покупку одежды и обуви приходилось 7,2% (в январе — сентябре 2016 г. — 7,1%), на здравоохранение — 5% (4,9%), на образование, культуру, отдых и спорт — 7,7% (7,1%), на покупку предметов домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом — 4,6% (5,2%).

Остальная часть денежных средств — 319,1 рубля в месяц (23,9%) минчане направляли на вклады и сбережения, налоги, взносы и другие платежи, расходы на личное подсобное хозяйство и прочие расходы.