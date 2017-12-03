В Гомеле на пешеходном переходе Lexus насмерть сбил мужчину

В Гомеле под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

ДТП произошло 3 декабря, около 04.20, на перекрестке улиц Советской и Тельмана. 33-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил Lexus, которым управлял 29-летний гражданин Армении.

В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

Очевидцы рассказывают, что от удара тело пешехода отбросило на несколько десятков метров. Также говорят, что водитель с места аварии скрылся, но позже был задержан. В ГАИ эту информацию не подтвердили.