ФНападающий минского «Динамо» Джек Скилли дисквалифицирован на 1 матч по следам поединка в Уфе против «Салавата Юлаева».

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча, случившийся на 50-й минуте, когда Джек Скилли был наказан большим штрафом плюс автоматическим дисциплинарным до конца игры штрафом (5+ 20 минут) за удар клюшкой, сообщает пресс-служба КХЛ.

Кроме того, согласно п. 1.14.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ Джефф Скилли подвергнут денежному штрафу.

Недавно Скилли уже получал дисциплинарный штраф до конца игры за столкновение с судьей (тогда он вынужден был пропустить два матча), поэтому в соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и большим плюс дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут) в разных матчах», то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, Джефф Скилли не сыграет сегодня в выездном матче с казанским «Ак Барсом», который начнется в 19.30 по белорусскому времени.