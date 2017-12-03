ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Форвард минского "Динамо" Джек Скилли снова получил дисквалификацию

04.12.2017 10:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ФНападающий минского «Динамо» Джек Скилли дисквалифицирован на 1 матч по следам поединка в Уфе против «Салавата Юлаева».

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча, случившийся на 50-й минуте, когда Джек Скилли был наказан большим штрафом плюс автоматическим дисциплинарным до конца игры штрафом (5+ 20 минут) за удар клюшкой, сообщает пресс-служба КХЛ.

Кроме того, согласно п. 1.14.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ Джефф Скилли подвергнут денежному штрафу.

Недавно Скилли уже получал дисциплинарный штраф до конца игры за столкновение с судьей (тогда он вынужден был пропустить два матча), поэтому в соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и большим плюс дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут) в разных матчах», то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, Джефф Скилли не сыграет сегодня в выездном матче с казанским «Ак Барсом», который начнется в 19.30 по белорусскому времени.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского "Динамо" Джек Скилли дисквалифицирован на 1 матч по следам поединка в Уфе против "Салавата Юлаева".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россия не смогла воссоздать советское "оружие возмездия"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика