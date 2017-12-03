|
Форвард минского "Динамо" Джек Скилли снова получил дисквалификацию
ФНападающий минского «Динамо» Джек Скилли дисквалифицирован на 1 матч по следам
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча, случившийся на 50-й минуте, когда Джек Скилли был наказан большим штрафом плюс автоматическим дисциплинарным до конца игры штрафом (5+ 20 минут) за удар клюшкой, сообщает
Кроме того, согласно п. 1.14.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ Джефф Скилли подвергнут денежному штрафу.
Недавно Скилли уже получал дисциплинарный
Таким образом, Джефф Скилли не сыграет сегодня в выездном матче с казанским «Ак Барсом», который начнется в 19.30 по белорусскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского "Динамо" Джек Скилли дисквалифицирован на 1 матч по следам поединка в Уфе против "Салавата Юлаева".
|
Архив (Разное)
Комментарии