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Беларусь и Италия заинтересованы в развитии сотрудничества в природоохранной сфере

04.12.2017 10:55 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Италия заинтересованы в развитии сотрудничества в природоохранной сфере

На встрече 4 декабря министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Стефано Бьянки были обсуждены совместные природоохранные проекты и перспективы их реализации.

Андрей Худык подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в развитии взаимодействия с Италией в сфере охраны окружающей среды, возможной реализации совместных природоохранных проектов, а также привлечении итальянских компаний к инвестиционным проектам в области обращения с отходами, управления водными ресурсами, климата и зеленой экономики.

На встрече также обсуждалось сотрудничество Минприроды с посольством Италии в привлечении в Беларусь иностранного экспертного и технического потенциала для развития зеленой экономики в стране, сообщила БЕЛТА.

Кроме того, министр предложил итальянской стороне принять участие в тематической секции "Экологичные технологии" во время бизнес-форума ЦЕИ "Энергоэффективные и экологичные технологии" и отметил, что участие итальянских компаний в данной тематической секции позволит выявить новые перспективные направления взаимодействия.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между Беларусью и Италией в области охраны окружающей среды.
 

 
 
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На встрече 4 декабря министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Стефано...

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