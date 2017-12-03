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Беларусь и Италия заинтересованы в развитии сотрудничества в природоохранной сфере
04.12.2017 10:55 — Разное | Ежедневник
На встрече 4 декабря министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Стефано Бьянки были обсуждены совместные природоохранные проекты и перспективы их реализации.
Андрей Худык подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в развитии взаимодействия с Италией в сфере охраны окружающей среды, возможной реализации совместных природоохранных проектов, а также привлечении итальянских компаний к инвестиционным проектам в области обращения с отходами, управления водными ресурсами, климата и зеленой экономики.
На встрече также обсуждалось сотрудничество Минприроды с посольством Италии в привлечении в Беларусь иностранного экспертного и технического потенциала для развития зеленой экономики в стране, сообщила
Кроме того, министр предложил итальянской стороне принять участие в тематической секции "Экологичные технологии" во время бизнес-форума ЦЕИ "Энергоэффективные и экологичные технологии" и отметил, что участие итальянских компаний в данной тематической секции позволит выявить новые перспективные направления взаимодействия.
Стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между Беларусью и Италией в области охраны окружающей среды.
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На встрече 4 декабря министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Стефано...
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