В Жодино из окна общежития выпал 6-летний мальчик

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино в результате падения из окна общежития погиб 6-летний мальчик, сообщает городская газета "Жодзінскія навіны".

Ребенок выпал из окна восьмого этажа вечером 2 декабря.

По данным издания, матери мальчика в это время дома не было, она ушла в магазин. С мальчиком был отчим. Он вышел из комнаты покурить, в этот момент случилась трагедия.

Как проинформировала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, обстоятельства гибели малолетнего ребенка устанавливает Жодинский городской отдел Следственного комитета. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. "Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших произошедшему, проводится работа с родственниками, соседями, собирается характеризующий материал на семью", - рассказала она.

Татьяна Белоног подчеркнула, что следствие в очередной раз обращается к гражданам с просьбой быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра, особенно, если ребенок способен самостоятельно открыть окно.-0-