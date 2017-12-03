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В Жодино из окна общежития выпал 6-летний мальчик
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино в результате падения из окна общежития погиб 6-летний мальчик, сообщает городская газета "Жодзінскія навіны".
Ребенок выпал из окна восьмого этажа вечером 2 декабря.
По данным издания, матери мальчика в это время дома не было, она ушла в магазин. С мальчиком был отчим. Он вышел из комнаты покурить, в этот момент случилась трагедия.
Как проинформировала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, обстоятельства гибели малолетнего ребенка устанавливает Жодинский городской отдел Следственного комитета. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. "Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших произошедшему, проводится работа с родственниками, соседями, собирается характеризующий материал на семью", - рассказала она.
Татьяна Белоног подчеркнула, что следствие в очередной раз обращается к гражданам с просьбой быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра, особенно, если ребенок способен самостоятельно открыть окно.-0-
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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино в результате падения из окна общежития погиб 6-летний мальчик, сообщает городская газета "Жодзінскія навіны". Ребенок выпал...
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