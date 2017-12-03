Опубликованы кадры забега голого парня по перекрестку в Малиновке

Видеоролик был выложен очевидцем на YouTube 1 декабря. В подписи говорится, что поздно вечером в этот день парень выбежал на дорогу, разделся догола и лег прямо перед проезжавшими перекресток машинами.



© REUTERS/ VALENTYN OGIRENKO Голая активистка Femen Анжелина Диаш устроила погром в магазине Киева

"В этот момент, когда он лежит на дороге, он своей головой останавливает машину", — отметил очевидец.

На кадрах видно, как затем обнаженный парень встал и начал бегать по проезжей части, несколько раз оббежав перекресток. По словам автора ролика, затем виновник инцидента убежал в парк имени Павлова.

Также очевидец, ссылаясь на непроверенные данные, рассказал, что молодой человек находится в больнице.