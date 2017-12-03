|
Опубликованы кадры забега голого парня по перекрестку в Малиновке
04.12.2017 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Видеоролик был выложен очевидцем на YouTube 1 декабря. В подписи говорится, что поздно вечером в этот день парень выбежал на дорогу, разделся догола и лег прямо перед проезжавшими перекресток машинами.
© REUTERS/ VALENTYN OGIRENKO
"В этот момент, когда он лежит на дороге, он своей головой останавливает машину", — отметил очевидец.
На кадрах видно, как затем обнаженный парень встал и начал бегать по проезжей части, несколько раз оббежав перекресток. По словам автора ролика, затем виновник инцидента убежал в парк имени Павлова.
Также очевидец, ссылаясь на непроверенные данные, рассказал, что молодой человек находится в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидец снял на видео, как обнаженный молодой человек бегал по проезжей части в столичном микрорайоне Малиновка. Смотрите кадры инцидента.
|
Архив (Разное)
Комментарии