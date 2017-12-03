В Житковичском районе Mercedes вылетел в кювет и опрокинулся: погибли трое парней

ДТП с тремя погибшими произошло днем 3 декабря недалеко от деревни Озераны Житковичского района.





По предварительной информации, водитель Mercedes ехал по трассе Р128 Лельчицы — Туров, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся и врезался в деревья.

В результате аварии два человека от полученных травм умерли на месте происшествия, еще один умер по дороге в больницу.

Фото с места ДТП появились в сообществе «Подслушано Житковичи Туров» . Пользователи пишут в комментариях, что погибшим было по 19−20 лет.

(Будет дополнено.)