|
В Житковичском районе Mercedes вылетел в кювет и опрокинулся: погибли трое парней
ДТП с тремя погибшими произошло днем 3 декабря недалеко от деревни Озераны Житковичского района.
По предварительной информации, водитель Mercedes ехал по трассе Р128 Лельчицы — Туров, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся и врезался в деревья.
В результате аварии два человека от полученных травм умерли на месте происшествия, еще один умер по дороге в больницу.
Фото с места ДТП появились в сообществе
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП с тремя погибшими произошло 3 декабря недалеко от деревни Озераны Житковичского района.
|
Архив (Разное)
Комментарии