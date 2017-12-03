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Жителям Финляндии достался рекордный джекпот

04.12.2017 11:07 — Разное | Tut.by  
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Два жителя Финляндии разделят рекордный джекпот национальной лотереи на общую сумму 14,4 миллиона евро (34,5 миллиона белорусских рублей), сообщает организатор розыгрыша.

«Рекордную сумму джекпота в Финляндии в размере 14,4 млн евро разделят между собой два человека. Выигрышными номерами стали 3, 4, 17, 28, 31, 37, 39», — говорится в сообщении.

Организаторы не разглашают ни имена победителей, ни название города, в котором был продан счастливый билет.

Предыдущая рекордная сумма выигрыша составила 14,2 миллиона евро (34 миллиона рублей), но ее пришлось разделить между 50 победителями.

 
 
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Два жителя Финляндии разделят рекордный джекпот национальной лотереи на общую сумму 14,4 миллиона евро.

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