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МЧС: отец и сын погибли на пожаре из-за неосторожности при курении

04.12.2017 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В воскресенье 3 декабря спасатели сразу двух районных подразделений МЧС, Рогачевского и Кормянского, выехали на пожар в деревне Кучин Кормянского района. Сообщение о том, что горит частный дом, поступило в 19.05. Деревянное строение по улице Космонавтов горело открытым пламенем.

"В ходе тушения пожара при проведении работ по разборке обрушившихся строительных конструкций в жилой комнате обнаружены обгоревшие трупы хозяина дома 1935 года рождения пенсионера и его сына 1968 года рождения, которые проживали совместно", — рассказала Клезович.

Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями МЧС. Огнем уничтожена кровля дома, прогорел потолок, также повреждено имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается, но одна из рассматриваемых версий, к сожалению, традиционна — неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.

Комментарий  официального представителя Гомельского областного УМЧС Марии Клезович слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель Гомельского областного УМЧС Мария Клезович рассказала радио Sputnik Беларусь подробности пожара частном доме в Кормянском районе, в...

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