Первыми в мире биткоин-миллиардерами стали близнецы, которые обвиняют Цукерберга в краже идеи Facebook

Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Винклвоссы стали первыми людьми в мире, чей запас биткоинов превысил миллиард долларов, сообщает The Telegraph. Братья были однокурсниками Марка Цукерберга и утверждают, что он украли у них идею Facebook. За это в 2008 году они отсудили у создателя соцсети 65 миллионов долларов.



Братья Кэмерон и Тайлер Винклвоссы. Фото: Flickr.com

В 2011 году братья купили биткоинов на 11 миллионов долларов. Тогда криптовалюта стоила 120 долларов за «монету». Сейчас состояние братьев оценивается в 100 тысяч биткоинов, то есть больше 1,1 миллиардов долларов, а их прибыль за 4 года составила 10 000%.

Братья Уинклвоссы утверждают, что они не собираются продавать свои криптовалютные активы, а намерены держать их на долгосрочную перспективу.

На прошлой неделе курс биткоина достиг 11 395 долларов, однако затем буквально за три часа биткион обвалился до 9 тысяч долларов. По данным на 11 утра 4 декабря, биткоин стоил 11 580 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты достигла 165,85 миллиарда долларов.

Как пишет Lenta.ru, Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы начали создавать свой проект социальной сети, будучи студентами Гарварда в 2002 году. Они назвали ее HarvardConnection и обратились к другу-программисту с предложением о технической реализации. Позже он покинул проект, и в ноябре 2003 года братья и их партнер Дивья Нарендра наняли Марка Цукерберга, предоставив ему тексты разработанного программного кода. В течение следующих двух месяцев Цукерберг избегал контактов с работодателями, занимаясь вместе с Эдуардо Саверином созданием собственной соцсети.

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