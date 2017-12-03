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Первыми в мире биткоин-миллиардерами стали близнецы, которые обвиняют Цукерберга в краже идеи Facebook
Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Винклвоссы стали первыми людьми в мире, чей запас биткоинов превысил миллиард долларов,
В 2011 году братья купили биткоинов на 11 миллионов долларов. Тогда криптовалюта стоила 120 долларов за «монету». Сейчас состояние братьев оценивается в 100 тысяч биткоинов, то есть больше 1,1 миллиардов долларов, а их прибыль за 4 года составила 10 000%.
Братья Уинклвоссы утверждают, что они не собираются продавать свои криптовалютные активы, а намерены держать их на долгосрочную перспективу.
На прошлой неделе курс биткоина достиг 11 395 долларов, однако затем буквально за три часа биткион обвалился до 9 тысяч долларов. По данным на 11 утра 4 декабря, биткоин стоил 11 580 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты достигла 165,85 миллиарда долларов.
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Первыми в мире биткоин-миллиардерами стали близнецы, которые обвиняют Цукерберга в краже идеи Facebook
Братья Кэмерон и Тайлер Винклвоссы стали первыми в мире биткоин-миллиардерами. Близнецы были однокурсниками Марка Цукерберга и утверждают, что он украли у них...
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