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В Каменецком районе водитель насмерть сбил сидящего на дороге пешехода и скрылся с места ДТП

04.12.2017 11:21 — Разное | Tut.by  
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В городе Высокое Каменецкого района автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Смертельный наезд произошел 3 декабря, около 23.26. «По предварительной информации, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Социалистической в направлении улицы Ленина. Напротив дома № 51 он совершил наезд на 37-летнего местного жителя, который сидел на проезжей части», — рассказали в ГАИ.

Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель после наезда с места происшествия скрылся, но оперативно был задержан. Выяснилось, что смертельное ДТП совершил 40-летний житель города Высокое на автомобиле Audi 100.

 
 
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Смертельный наезд произошел 3 декабря, около 23.26, в городе Высокое.

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