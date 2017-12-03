|
В Каменецком районе водитель насмерть сбил сидящего на дороге пешехода и скрылся с места ДТП
В городе Высокое Каменецкого района автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель с места происшествия скрылся. Об этом
Смертельный наезд произошел 3 декабря, около 23.26. «По предварительной информации, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Социалистической в направлении улицы Ленина. Напротив дома № 51 он совершил наезд на 37-летнего местного жителя, который сидел на проезжей части», — рассказали в ГАИ.
Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель после наезда с места происшествия скрылся, но оперативно был задержан. Выяснилось, что смертельное ДТП совершил 40-летний житель города Высокое на автомобиле Audi 100.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельный наезд произошел 3 декабря, около 23.26, в городе Высокое.
|
Архив (Разное)
Комментарии